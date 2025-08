Pomoc obciam po smršti bola historicky najrýchlejšia, tvrdí Kaliňák, progresívci to tak nevidia

Pružnosť miest a obcí

Nedostatočná pomoc vlády

6.8.2025 (SITA.sk) - Pomoc obciam po veternej smršti na východnom Slovensku je najrýchlejšou pomocou poskytnutou samosprávam a obyvateľom po mimoriadnej udalosti, akú Slovensko poskytlo. Skonštatoval to na rokovaní mimoriadneho Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj v Gelnici štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák Podľa jeho slov bola pomoc adresná, efektívna a v súlade so všetkými postupmi krízového riadenia. Na účty už odišlo 400-tisíc eur z rozpočtu ministerstva vnútra a rovnaká suma z rezortu práce. Ďalšie financie by sa mali podľa Kaliňáka uvoľniť v priebehu augusta.Dôležitým aspektom je podľa štátneho tajomníka aj samotná pružnosť miest a obcí, keďže práve oni zbierajú žiadosti o jednorazové finančné výpomoci a vykonávajú záchranné práce, ktoré následne posúvajú na verifikáciu okresným úradom.„Na tejto udalosti sme ukázali, že štát dokáže svoje procesy skracovať v prospech rýchlejšej pomoci občanom a samosprávam. Zároveň sme zistili, že časť zástupcov samospráv či občanov nemusí byť dostatočne zorientovaná v otázkach civilnej ochrany a krízového riadenia. Aj preto v rámci reformy kladieme dôraz na prevenciu, vzdelávanie a zvyšovanie kvality, aby boli všetci zodpovední schopní efektívne zvládať mimoriadne situácie,“ uzavrel Kaliňák.Podľa opozičného Progresívneho Slovenska vláda Roberta Fica na svojich výjazdových zasadnutiach rozhadzuje dotácie na kuchynské riady, CDčká, bazény či inštitút kňaza Mariána Kuffu , obciam postihnutým víchricou na druhej strane zostáva spoliehať sa najmä na poistky a vlastné rezervné fondy, ktoré v dôsledku konsolidácie súčasnej vlády už neraz rozpustili na základnú prevádzku.„Starostovia nám na stretnutí v Gelnici potvrdili, že pomoc vlády dotknutým obciam je nedostatočná. Spoliehať sa musia najmä na vlastné zmluvy s poisťovňami, pretože štát pre takéto prípady nemá vytvorený žiadny dodatočný mechanizmus podpory. Záchranné práce, ktoré prepláca ministerstvo vnútra, sú zákonným minimom, no nepokrýva väčšinu nákladov na škody, ktoré obce na svojom majetku majú,‘‘ uviedla poslankyňa Jana Hanuliaková V zahraničí pre prípady živelných katastrof podľa progresívcov existujú rôzne fondy do ktorých prispieva štát aj samospráva, pripomenula. „Ich cieľom je pomôcť obciam pri obnove obecného majetku. Vláda by mala podobné situácie v budúcnosti zvládať lepšie a nenechať obce odkázané na verejné zbierky od svojich obyvateľov,‘‘ doplnila Hanuliaková.Mimoriadnu situáciu v súvislosti s veternou smršťou zo začiatku júla vyhlásili obce v okresoch Prešov, Sabinov, Svidník, Bardejov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Gelnica, Humenné a Košice - okolie