Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 2.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žigmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. mája 2026

Petržalské trhovisko chceli rekonštruovať, pôvodný plán však nevyšiel – VIDEO


Tagy: Rekonštrukcia starosta Petržalky Trhovisko

Petržalskí poslanci rozhodli, že rekonštrukcia trhoviska sa bude realizovať formou oficiálneho projektu, nie iba dočasných riešení. Starosta bratislavskej Petržalky



Zdieľať
trhovisko mlynarovicova petrzalka 676x380 2.5.2026 (SITA.sk) - Petržalskí poslanci rozhodli, že rekonštrukcia trhoviska sa bude realizovať formou oficiálneho projektu, nie iba dočasných riešení.


Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka vo video formáte Starosta odpovedá priblížil stav plánovanej rekonštrukcie trhoviska na Mlynarovičovej. Na túto rekonštrukciu bola podľa Hrčku pôvodne možnosť získať externé dotácie, preto samospráva takýto projekt pripravovala.  „Bohužiaľ to nakoniec nevyšlo a tieto fondy sme nevedeli čerpať, preto sme pripravili aspoň nejakú minimalistickú verziu," priblížil starosta.

Petržalskí poslanci však nakoniec rozhodli, že rekonštrukcia trhoviska sa bude realizovať formou oficiálneho projektu, nie iba dočasných riešení. „Momentálne na základe rozhodnutia poslancov to teda ide do hĺbkovej štúdie a som zvedavý k akej sume sa dostaneme," poznamenal Hrčka s tým, že otázkou potom bude, či samospráva na takýto projekt bude mať dostatok financií. V opačnom prípade podľa neho pôjde iba o ďalší "projekt do šuflíka,"



Verejnosť môže do 20. mája prostredníctvom dotazníka na webe mestskej časti vyjadriť svoje pripomienky k aktuálnemu stavu trhoviska, ako aj k tomu, čo by tu v budúcnosti malo pribudnúť. Výsledky participácie medzi stánkarmi a obyvateľmi sa stanú následne podkladom k vypracovaniu odbornej štúdie, ktorej autormi budú študenti z Fakulty architektúry a dizajnu STU. Projekt rekonštrukcie trhoviska by mal byť následne realizovaný vo viacerých etapách.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Petržalské trhovisko chceli rekonštruovať, pôvodný plán však nevyšiel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rekonštrukcia starosta Petržalky Trhovisko
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Andreja Danka šokovali slová premiéra Fica. Ja už tomu prestávam rozumieť, hovorí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 