Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Petržalské trhovisko chceli rekonštruovať, pôvodný plán však nevyšiel – VIDEO
Petržalskí poslanci rozhodli, že rekonštrukcia trhoviska sa bude realizovať formou oficiálneho projektu, nie iba dočasných riešení. Starosta bratislavskej Petržalky
2.5.2026 (SITA.sk) - Petržalskí poslanci rozhodli, že rekonštrukcia trhoviska sa bude realizovať formou oficiálneho projektu, nie iba dočasných riešení.
Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka vo video formáte Starosta odpovedá priblížil stav plánovanej rekonštrukcie trhoviska na Mlynarovičovej. Na túto rekonštrukciu bola podľa Hrčku pôvodne možnosť získať externé dotácie, preto samospráva takýto projekt pripravovala. „Bohužiaľ to nakoniec nevyšlo a tieto fondy sme nevedeli čerpať, preto sme pripravili aspoň nejakú minimalistickú verziu," priblížil starosta.
Petržalskí poslanci však nakoniec rozhodli, že rekonštrukcia trhoviska sa bude realizovať formou oficiálneho projektu, nie iba dočasných riešení. „Momentálne na základe rozhodnutia poslancov to teda ide do hĺbkovej štúdie a som zvedavý k akej sume sa dostaneme," poznamenal Hrčka s tým, že otázkou potom bude, či samospráva na takýto projekt bude mať dostatok financií. V opačnom prípade podľa neho pôjde iba o ďalší "projekt do šuflíka,"
Verejnosť môže do 20. mája prostredníctvom dotazníka na webe mestskej časti vyjadriť svoje pripomienky k aktuálnemu stavu trhoviska, ako aj k tomu, čo by tu v budúcnosti malo pribudnúť. Výsledky participácie medzi stánkarmi a obyvateľmi sa stanú následne podkladom k vypracovaniu odbornej štúdie, ktorej autormi budú študenti z Fakulty architektúry a dizajnu STU. Projekt rekonštrukcie trhoviska by mal byť následne realizovaný vo viacerých etapách.
Zdroj: SITA.sk - Petržalské trhovisko chceli rekonštruovať, pôvodný plán však nevyšiel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
