Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 2.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žigmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

02. mája 2026

Andreja Danka šokovali slová premiéra Fica. Ja už tomu prestávam rozumieť, hovorí


Tagy: Maďarský premiér Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident Vstup Ukrajiny do EÚ

Andrej Danko nesúhlasí ani s tým, že sa neprebrala štafeta po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý podľa predsedu SNS „pocítil ukrajinské peniaze v maďarských voľbách“. Predseda ...



Zdieľať
2.5.2026 (SITA.sk) - Andrej Danko nesúhlasí ani s tým, že sa neprebrala štafeta po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý podľa predsedu SNS „pocítil ukrajinské peniaze v maďarských voľbách".


Predseda národniarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a nerozumie tomu, prečo povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do EÚ.

Danko sa voči tomu ostro ohradil a zdôraznil, že Slovenská národná strana (SNS) je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí.

„Nedá mi, aby som sa nevyjadril k slovám Roberta Fica, lebo som naozaj šokovaný. Ja už tomu prestávam rozumieť. Najskôr Fico hlasoval za to, že 90 miliárd ide na Ukrajinu. Teraz zverejní video, že SR podporuje Ukrajinu pri vstupe do EÚ. A zase to budú tančeky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti. Poviem to aj osobne Ficovi, ak sa stretneme, že SNS nesúhlasí so stanoviskom, že Ukrajina patrí do EÚ,“ zdôraznil predseda národniarov.

Danko nesúhlasí ani s tým, že sa neprebrala štafeta po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý podľa predsedu SNS „pocítil ukrajinské peniaze v maďarských voľbách“. Danko dodal, že Fico sa pokojne môže stretávať so Zelenským, no nechce, aby mu hovoril, že SR podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, pretože SNS to nechce.

„Čo dodať. Len to, že o rok sú voľby. Keď bude mať SNS viac hlasov tak sa budeme k týmto veciam nielen vyjadrovať, ale budeme aj reálne konať. Ak by sme mali väčšiu politickú silu, tak by som takéto veci nikdy nedovolil. Verím, že budeme úspešnejší. Ale chcem vyjadriť aj sklamanie z toho, čo Robert Fico niekedy robí,“ dodal predseda SNS s tým, že ak má niekto vstúpiť do EÚ, tak je to Čierna Hora alebo Srbsko.

„Robert Fico si asi neuvedomuje, že aj SNS je súčasť vlády a vyzývam ho, aby to už Zelenskému nehovoril. Pretože my s tým nesúhlasíme. Ukrajina nemôže byť v EÚ tak, ako by tu nemali byť ani ich potravinové výrobky, múka a mäso, z ktorých nám je nie všetkým dobre,“ uzavrel Danko.


Premiér Robert Fico (Smer-SD) telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou,“ vyhlásil Fico, ktorý pred Zelenským potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou.




Zdroj: SITA.sk - Andreja Danka šokovali slová premiéra Fica. Ja už tomu prestávam rozumieť, hovorí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident Vstup Ukrajiny do EÚ
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 