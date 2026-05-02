Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Andreja Danka šokovali slová premiéra Fica. Ja už tomu prestávam rozumieť, hovorí
Tagy: Maďarský premiér Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident Vstup Ukrajiny do EÚ
Andrej Danko nesúhlasí ani s tým, že sa neprebrala štafeta po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý podľa predsedu SNS „pocítil ukrajinské peniaze v maďarských voľbách“. Predseda ...
2.5.2026 (SITA.sk) - Andrej Danko nesúhlasí ani s tým, že sa neprebrala štafeta po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý podľa predsedu SNS „pocítil ukrajinské peniaze v maďarských voľbách“.
Predseda národniarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a nerozumie tomu, prečo povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do EÚ.
Danko sa voči tomu ostro ohradil a zdôraznil, že Slovenská národná strana (SNS) je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí.
„Nedá mi, aby som sa nevyjadril k slovám Roberta Fica, lebo som naozaj šokovaný. Ja už tomu prestávam rozumieť. Najskôr Fico hlasoval za to, že 90 miliárd ide na Ukrajinu. Teraz zverejní video, že SR podporuje Ukrajinu pri vstupe do EÚ. A zase to budú tančeky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti. Poviem to aj osobne Ficovi, ak sa stretneme, že SNS nesúhlasí so stanoviskom, že Ukrajina patrí do EÚ,“ zdôraznil predseda národniarov.
Danko nesúhlasí ani s tým, že sa neprebrala štafeta po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý podľa predsedu SNS „pocítil ukrajinské peniaze v maďarských voľbách“. Danko dodal, že Fico sa pokojne môže stretávať so Zelenským, no nechce, aby mu hovoril, že SR podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, pretože SNS to nechce.
„Čo dodať. Len to, že o rok sú voľby. Keď bude mať SNS viac hlasov tak sa budeme k týmto veciam nielen vyjadrovať, ale budeme aj reálne konať. Ak by sme mali väčšiu politickú silu, tak by som takéto veci nikdy nedovolil. Verím, že budeme úspešnejší. Ale chcem vyjadriť aj sklamanie z toho, čo Robert Fico niekedy robí,“ dodal predseda SNS s tým, že ak má niekto vstúpiť do EÚ, tak je to Čierna Hora alebo Srbsko.
„Robert Fico si asi neuvedomuje, že aj SNS je súčasť vlády a vyzývam ho, aby to už Zelenskému nehovoril. Pretože my s tým nesúhlasíme. Ukrajina nemôže byť v EÚ tak, ako by tu nemali byť ani ich potravinové výrobky, múka a mäso, z ktorých nám je nie všetkým dobre,“ uzavrel Danko.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou,“ vyhlásil Fico, ktorý pred Zelenským potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou.
Zdroj: SITA.sk - Andreja Danka šokovali slová premiéra Fica. Ja už tomu prestávam rozumieť, hovorí © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda národniarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a nerozumie tomu, prečo povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do EÚ.
Danko sa voči tomu ostro ohradil a zdôraznil, že Slovenská národná strana (SNS) je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí.
„Nedá mi, aby som sa nevyjadril k slovám Roberta Fica, lebo som naozaj šokovaný. Ja už tomu prestávam rozumieť. Najskôr Fico hlasoval za to, že 90 miliárd ide na Ukrajinu. Teraz zverejní video, že SR podporuje Ukrajinu pri vstupe do EÚ. A zase to budú tančeky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti. Poviem to aj osobne Ficovi, ak sa stretneme, že SNS nesúhlasí so stanoviskom, že Ukrajina patrí do EÚ,“ zdôraznil predseda národniarov.
Danko nesúhlasí ani s tým, že sa neprebrala štafeta po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý podľa predsedu SNS „pocítil ukrajinské peniaze v maďarských voľbách“. Danko dodal, že Fico sa pokojne môže stretávať so Zelenským, no nechce, aby mu hovoril, že SR podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, pretože SNS to nechce.
„Čo dodať. Len to, že o rok sú voľby. Keď bude mať SNS viac hlasov tak sa budeme k týmto veciam nielen vyjadrovať, ale budeme aj reálne konať. Ak by sme mali väčšiu politickú silu, tak by som takéto veci nikdy nedovolil. Verím, že budeme úspešnejší. Ale chcem vyjadriť aj sklamanie z toho, čo Robert Fico niekedy robí,“ dodal predseda SNS s tým, že ak má niekto vstúpiť do EÚ, tak je to Čierna Hora alebo Srbsko.
„Robert Fico si asi neuvedomuje, že aj SNS je súčasť vlády a vyzývam ho, aby to už Zelenskému nehovoril. Pretože my s tým nesúhlasíme. Ukrajina nemôže byť v EÚ tak, ako by tu nemali byť ani ich potravinové výrobky, múka a mäso, z ktorých nám je nie všetkým dobre,“ uzavrel Danko.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou,“ vyhlásil Fico, ktorý pred Zelenským potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou.
Zdroj: SITA.sk - Andreja Danka šokovali slová premiéra Fica. Ja už tomu prestávam rozumieť, hovorí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarský premiér Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident Vstup Ukrajiny do EÚ
