Petržalskí poslanci chcú urýchliť zavedenie parkovacej politiky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 28. júna (TASR) – Miestni poslanci bratislavskej Petržalky chcú urýchliť a zjednodušiť zavedenie parkovacej politiky v mestskej časti. Tento týždeň na miestnom zastupiteľstve preto schválili spracovanie projektovej dokumentácie organizácie statickej dopravy na komunikáciách. Mestská časť by mala vypracovať aj analýzu minimálnych nákladov na spustenie parkovacej politiky.spresnil vicestarosta Petržalky Michal Radosa. Petržalskí poslanci súhlasia s lokalitami pre záchytné parkoviská, ktoré obsahuje štúdia hlavného mesta (parkoviská v Janíkovom dvore, pod Prístavným mostom a na Kapitulských poliach) a rozšírili ich ešte o parkovisko pri Divadle Aréna a pri Starom moste. Zároveň žiadajú mestské zastupiteľstvo a primátora, aby rokovali so Železnicami Slovenskej republiky o podmienkach sprístupnenia parkoviska pod Železničnou stanicou Bratislava-Petržalka.podotkol Radosa.Miestny a mestský poslanec Milan Vetrák tvrdí, že týmito uzneseniami spravilo petržalské zastupiteľstvo maximum, čo sa dá dosiahnuť v tomto volebnom období z pohľadu mestskej časti.podotkol.Parkovacia politika platí od decembra 2016 zatiaľ len na papieri. Aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou, je potrebné prijať dodatok štatútu hlavného mesta. Ten odmieta schváliť aj Vetrák. Vysvetľuje to tým, že nie je dôvod, aby bolo spustenie parkovacej politiky schválené, keď nie je ešte na to pripravená.uviedol.Starosta Petržalky Vladimír Bajan pre TASR uviedol, že s veľkou pravdepodobnosťou časť uznesenia petržalských poslancov nepodpíše, ak bude mať dopad na rozpočet. Vníma ako tragikomické, keď poslanci, ktorí boli priamo zodpovední za neprijatie parkovacej politiky, teraz navrhujú riešenia.povedal Bajan.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal nerozumie, prečo časť mestských poslancov stále blokuje spustenie celomestskej parkovacej politiky, ktorá sa podľa neho pripravuje viac než tri roky v spolupráci s mestskými časťami, poslancami, odborníkmi i verejnosťou.