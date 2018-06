Projekt centrálneho úradného doručovania sa posúva do ďalšej fázy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. júna (TASR) - Centrálne úradné doručovanie, projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), sa posúva do ďalšej fázy. Vo finálnom riešení sa všetky rozhodnutia spracujú len elektronicky, čo štátu v priebehu piatich rokov ušetrí desiatky miliónov eur. TASR o tom vo štvrtok informovala sekcia komunikácie agentúry.Postupná elektronizácia doručovania úradných rozhodnutí má zabezpečiť jeho zjednodušenie, sprehľadnenie aj formálne zjednotenie. Pre tých, ktorí ešte elektronicky nekomunikujú, systém automaticky zašle rozhodnutia na listinné spracovanie Slovenskej pošte, ktorá ich bude distribuovať príjemcom.uviedla sekcia komunikácie agentúry.Výhodou centrálneho úradného doručovania teda je, že úradníci už nebudú musieť skúmať, či daný subjekt, ktorému zasielajú rozhodnutie, má, alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na portáli slovensko.sk.Zmluvu na poštové služby so Slovenskou poštou podpísala NASES vo štvrtok a platí do roku 2022, kedy spoločnosti uplynie platnosť aktuálnej poštovej licencie.avizovala sekcia komunikácie.Slovenská pošta v tejto súvislosti dodala, že zásielky vytvorené z elektronických úradných dokumentov budú mať nový vzhľad. Okrem červeného pásu na obálke bude obálka obsahovať veľké okienko so všetkými údajmi potrebnými pre doručenie zásielky. Súčasťou obálky už nebude ani papierová doručenka. Adresáti budú prevzatie písomnosti potvrdzovať len v dokladoch pošty. Nedoručiteľné zásielky nebudú vrátené späť orgánom verejnej moci, ale v zmysle platnej legislatívy zabezpečí Slovenská pošta ich skartáciu.Medzi prvými inštitúciami, ktoré by sa mali do projektu zapojiť, by mali byť Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo spravodlivosti SR, uzavrela sekcia komunikácie agentúry NASES.