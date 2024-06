Pevné hranice schengenského priestoru sú predpokladom pre úspešný boj s nelegálnou migráciou, tvrdí minister Šutaj Eštok

Nástroj na zabezpečenie voľného pohybu

Problematika krízového riadenia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Príchod Ukrajincov na Slovensko

14.6.2024 (SITA.sk) - Pevné a chránené vonkajšie hranice schengenského priestoru sú predpokladom pre úspešný boj s nelegálnou migráciou. Na rokovaní Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti štátov Európskej únie v Luxemburgu to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Ako informoval tlačový odbor rezortu vnútra , v tejto súvislosti je podľa ministra dôležitý rozvoj spolupráce s takzvanými tretími krajinami.„Úspešný výkon návratov je jeden z hlavných pilierov migračnej politiky. Pokiaľ nebudú dostatočne funkčné návraty, nebude funkčný ani celý systém. Je to oblasť, v ktorej sa musíme zlepšiť nielen v rámci EÚ , ale najmä smerom k tretím krajinám,” skonštatoval Šutaj Eštok.Z rokovania rady podľa ministerstva vnútra vyplynulo, že ochrana slobody pohybu a bezpečnosti občanov musí zostať na prvom mieste a schengen je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie voľného pohybu osôb, pričom záruky bezpečnosti a ochrany musia byť neustále posilňované.Opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach by podľa rady malo byť len krajným riešením, a to iba v prípadoch, keď všetky alternatívne opatrenia zlyhajú. Témou rokovaní v Luxemburgu bola aj otázka zneužívania víz a potreba zosúladenia vízovej politiky tretích krajín, ktoré majú s EÚ bezvízový styk s vízovou politikou EÚ.„Všetkým musí byť jasné, že bezvízový styk je privilégium a nie samozrejmosť, jeho udržanie si vyžaduje dlhodobé a udržateľné plnenie podmienok, za ktorých bol udelený,” uviedol slovenský minister vnútra.Účastníci rokovania rady sa tiež zaoberali problematikou krízového riadenia. Šutaj Eštok v tejto súvislosti podporil posilnenie mechanizmov ako UCPM (Európsky mechanizmus civilnej ochrany) a ERCC (Koordinačné centrum reakcie na núdzové situácie), pričom zdôraznil, že nové úlohy musia byť doplnené o adekvátne finančné a personálne zdroje.„Musíme byť flexibilní a pripravení inovovať naše nástroje na zvládanie kríz, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu našich občanov,“ doplnil minister. Predmetom rokovania bol takisto ďalší postup pri občanoch Ukrajiny, ktorí prišli do Európskej únie z dôvodu vojny Ruska proti Ukrajine Inštitút dočasnej ochrany sa podľa účastníkov stretnutia ukázal ako efektívny nástroj a v prípade jeho nepredĺženia by mohlo hroziť preťaženie azylových systémov členských štátov v dôsledku výrazného nárastu žiadostí o medzinárodnú ochranu, ministri sa preto zhodli na potrebe jeho predĺženia. Slovenský minister vnútra však zdôraznil potrebu ďalej diskutovať o dlhodobom riešení postavenia odídencov z Ukrajiny.