Sunak: 50-miliardová pôžička pre Ukrajinu je rovnako o odstrašení ako o pomoci

14.6.2024 (SITA.sk) - Podporný balík vo výške 50 miliárd dolárov, na ktorom sa vo štvrtok dohodli lídri G7 , podľa britského premiéra Rishiho Sunaka „mení hru“. Referuje o tom web news.sky.com.Britský premiér povedal, že balík pomoci podporí Ukrajinu na bojovom poli a pri jej ekonomickej rekonštrukcii, no zároveň vyšle „signál“ ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi „Signál, ktorý vyšle, odstrašenie... To je rovnako dôležité ako skutočná praktická podpora a na to sme sa zamerali,“ povedal Sunak. Poznamenal, že skupina G7 poskytne peniaze ako pôžičku.