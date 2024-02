Pevnejšie zdravie už pre 3 200 detí. Obľúbená sieť supermarketov je aj dobrým susedom

Bezchybný zrak u najmenších

20.2.2024 (SITA.sk) -Podporiť miestne komunity a vybudovať si s nimi pozitívny vzťah – to je cieľom aktivity "Dobrý sused" spoločnosti BILLA. Keďže je rodinne orientovanou firmou, touto aktivitou sa zameriava na zdravie detí. Po otvorení novej predajne zavítali zástupcovia BILLA počas februára k deťom do Sládkovičova, konkrétne do Spojenej školy a materských škôl Budovateľská, Fučíkova a Jána Dalloša. Dobrým susedom sa BILLA rovnako stala aj pre deti v základnej škole Janka Kráľa a v materskej škole Agátik v Liptovskom Mikuláši. V minulom roku zas spoločnosť potešila deti v Chorvátskom Grobe a Seredi. Do aktivity "Dobrý sused" tak sieť supermarketov dovedna zapojila už 3 197 chlapcov, dievčat a ich učiteľov.Žiakom navštevujúcim základné školy v blízkosti svojich novootvorených predajní BILLA venuje balíčky s čerstvým ovocím. Ovocné prekvapenie u detí vyvoláva prirodzený záujem o zdravú stravu a najmä počas zimných mesiacov im dodáva chýbajúce živiny a posilňuje imunitu. Balíčky ovocia pre deti sú v aktuálnom období zložené z produktov privátnej značky Bon Via, ktoré BILLA priváža zo slnečných krajín sveta, vypestované preverenými farmármi. "Kvalitné potraviny sú základom správneho a zdravého vývinu detí, preto ich už odmala motivujeme ku konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny. Ako dobrý sused prichádzame za žiakmi základných škôl priamo do ich tried. Počas zimného obdobia sa môžeme spoľahnúť na našu privátnu značku Bon Via. Jej sortiment zahŕňa plodiny z tej najlepšej medzinárodnej produkcie, slnkom vypestované, v prémiovej aj bio kvalite. Sme radi, že školáci sa našim ovocným návštevám vždy tešia a že prispievame k vytváraniu ich správnych stravovacích návykov," povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA a podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.Podporu detí z materských škôl v mestách a obciach, kde otvára nové predajne, prepojila spoločnosť BILLA v aktivite "Dobrý sused" s ďalším projektom – preventívnym programom "Zdravé oči už v škôlke". Výnimkou sú materské školy v Sládkovičove a Liptovskom Mikuláši, ktoré do tohto programu boli samostatne vopred prihlásené. Od BILLA tak miestni škôlkari dostali balíčky ovocia značky Bon Via.Na programe "Zdravé oči už v škôlke" BILLA spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Cieľom programu je odhaliť očné poruchy v ranom detskom veku, keď je ešte možné ich úspešne vyliečiť. Vďaka bezbolestnému a hravému vyšetreniu vedia odborníci z ÚNSS u škôlkarov zistiť tupozrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďalekozrakosť. Počas uplynulých šiestich ročníkov bolo v programe skontrolovaných viac ako 106 000 detí v materských školách po celom Slovensku, pričom u 15 % z nich bola nájdená očná odchýlka. S programom "Zdravé oči už v škôlke" získala BILLA za významný spoločenský prínos prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022. "Dôležitosť nášho preventívneho očného programu je nespochybniteľná, pretože v ňom predchádzame rozvinutiu očných chorôb a predškolákom doslova zachraňujeme zrak. Ani ten najstarostlivejší rodič si totiž nemusí všimnúť, ak sa u jeho dieťaťa začnú prejavovať problémy s videním. Ako dobrý sused a partner komunít ponúkame možnosť skríningového merania očí materským školám v blízkosti našich novootvorených predajní, a tým k zdravému zraku prispievame ešte u väčšieho počtu slovenských detí," uviedla Jana Gregorovičová.Informačný servis