Pezinok žiada o dotáciu na prístavbu Materskej školy Cajlanská vo výške 2,37 milióna eur

Mesto Pezinok požiadalo o dotáciu na prístavbu Materskej školy (MŠ) Cajlanská. Ako informuje na sociálnej sieti primátor Pezinka Igor Hianik , celkový rozpočet projektu je 3,36 milióna eur s DPH.

Mesto podalo žiadosť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 2,37 milióna eur.

„V súčasnom objekte pribudnú štyri nové bezbariérové triedy a kapacita škôlky sa tak navýši z pôvodných 62 na 132 miest," uviedol primátor.

25.6.2022 (Webnoviny.sk) -V navrhovanej prístavbe budú vybudované štyri nové triedy so sociálnymi zariadeniami, vstupné foyer s pobytovým schodiskom a zázemie. Súčasťou je aj materiálno-technické vybavenie nových tried, šatní, sociálnych zariadení a kancelárie.„Revitalizáciou prejde aj areál MŠ. Jeho súčasťou budú spevnené plochy, bezbariérové úpravy a nová zeleň v exteriéri," priblížil Hianik. Práce na prestavbe MŠ by mali začať po schválení dotácie na jeseň tohto roka. Projekt podľa primátora pomôže vyriešiť aktuálny problém s kapacitami MŠ.