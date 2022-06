Prelomením veta si primátori v parlamente vytvorili poriadne problémy, konštatuje Michal Kaliňák

V jesenný župných a obecných voľbách môže poškodiť poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , ktorí sa budú uchádzať o volené funkcie v samospráve, že hlasovali za Matovičov rodinný balíček.

Rovnako môže opätovné prijatie balíčka vetovaného prezidentkou negatívne ovplyvniť aj ďalších kandidátov OĽaNO. Vyplynulo to z vyjadrenia politológa Tomáša Koziaka pre agentúru SITA.

Problémy pre samosprávy

Obrátili sa chrbtom

Budú pod tlakom zmien

Prelomili veto

25.6.2022 (Webnoviny.sk) -„Vidím to veľmi reálne, ide o závažnú záležitosť,“ uviedol politológ Koziak s tým, že bude závisieť, akým spôsobom uchopia spomínanú tému súperi kandidátov OĽaNO a ako ju voličom vysvetlia.„Ak sa toto stane témou volebnej kampane, čo by sa malo stať, kandidátov OĽaNO to môže vážne poškodiť,“ zhodnotil politológ.Z poslaneckého klubu OĽaNO prelomenie veta hlavy štátu z predstaviteľov samospráv podporili primátori Turčianskych Teplíc Igor Hus , Skalice Anna Mierna , Poltára Martina Brisudová , starostky Kuneradu Monika Kavecká , Chmeľnice Zita Pleštinská a žilinský vicežupan Peter Dobeš Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák agentúre SITA povedal, že primátori a starostovia v parlamente, ktorí asistovali pri prelomení veta prezidentky, vytvorili poriadne problémy svojim vlastným samosprávam a tiež všetkým ostatným.„Ťažko povedať, aký vplyv môže mať ich rozhodnutie na ďalšie zvolenie, avšak svojim obyvateľom aj zastupiteľstvám budú musieť vysvetľovať svoje rozhodnutie a jeho preukázateľne negatívne dopady na samosprávu,“ vyjadril sa Kaliňák.Podľa neho Národná rada SR sa obrátila chrbtom nielen všetkým mestám a obciam, či samosprávnym krajom, ale aj obrovskej skupine sociálnych partnerov, pretože hlasovaním dali najavo, že im nezáleží na argumentoch tých, čo tvoria ekonomické hodnoty, obhajujú práva zamestnancov a tiež samospráv, ktoré robia všetko pre dostupnosť služieb a obslužnosť územia.Kaliňák tvrdí, že komunál do konca roka príde prinajmenšom o viac ako 200 miliónov eur, teda o financie, s ktorými počítali samosprávy pri tvorbe rozpočtov na tento rok.„Zastupiteľstvá preto budú počas leta pod tlakom zmien v rozpočtoch a škrtania vo výdavkoch, verejných službách aj investíciách. Parlamentná väčšina zároveň ukázala, že dodržiavanie legislatívneho procesu a ekonomická predvídateľnosť pre ňu nie sú dôležité,“ dodal.Národná rada SR tento týždeň v stredu 22. júna prelomila veto prezidentky Zuzany Čaputovej k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa, známy ako Matovičov balíček.Poslanci nevyhoveli jej pripomienkam, aby sa zo zákona vypustili ustanovenia účinné až od 1. januára budúceho roka. Prorodinný balík sa tak zavedie v plnej miere, ako ho navrhoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO).Prezidentka avizovala, že sa so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu prijatého balíčka obráti na Ústavný súd SR