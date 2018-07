Pfizer po Trumpovej kritike odložil zdražovanie liekov o pol roka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. júla (TASR) - Farmaceutický koncern Pfizer odložil plány na zvýšenie cien liekov o pol roka po kritike amerického prezidenta Donalda Trumpa.Generálny riaditeľ spoločnosti Ian Read sa stretol s Trumpom v utorok (10.7.). Koncern následne oznámil, že svoje plány na zdraženie liekov od 1. júla odkladá do konca roka, alebo kým vstúpi do platnosti vládny návrh cenotvorby liekov - podľa toho, čo bude skôr.Trump kritizoval Pfizer a ďalších amerických výrobcov liekov za zvyšovanie cien niektorých svojich produktov. Na sociálnej sieti Twitter uviedol, že, a že jeho administratíva bude reagovať.Pfizer dodal, že ceny liekov sa vrátia na úroveň pred 1. júlom hneď, ako to bude technicky možné.Trump sa v utorok na Twitteri pochválil, že Pfizer súhlasil so znížením cien liekov na pôvodnú úroveň po tom, ako spolu s americkým ministrom zdravotníctva a ľudských zdrojov Alexom Azarom hovorili s generálnym riaditeľom koncernu Readom.napísal Trump pred odchodom do Európy.Pfizer, jedna z najväčších farmaceutických spoločností na svete, pravdepodobne nebude zvyšovať ceny liekov až do tzv. priebežných volieb do Kongresu, ktoré sa zvyčajne konajú približne v polovici volebného obdobia hlavy štát, čo pripadá na november 2018.To predstavuje krátkodobé víťazstvo pre Trumpa, ktorý vo svojej predvolebnej kampani v roku 2016 sľúbil zníženie cien liekov na predpis. Prezident môže teraz poukázať na toto víťazstvo v kampani pred voľbami do Kongresu, ktoré sú pozorne sledované, pretože ukážu, či je jeho Republikánska strana schopná udržať si kontrolu nad Senátom aj Snemovňou reprezentantov.Pfizer na začiatku tohto mesiaca zverejnil zoznam nových cien približne 40 liekov. Zahŕňa aj Viagru či liek na vysoký cholesterol Lipitor a liečbu artritídy Xeljanz.