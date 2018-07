SaS žiada premiéra P. Pellegriniho o odklad rozhodnutia o stíhačkách

Na archívnej snímke Ľubomír Galko a Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 11. júla (TASR) - Opozičná SaS žiada premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby rozhodnutie o stíhačkách odložil. Malo by podľa liberálov padnúť na základe čo najširšieho politického konsenzu, ale k nemu nedošlo.povedal poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda SaS Ľubomír Galko.Tento postup považuje za neseriózny.doplnil exminister obrany. Zdôraznil, že dve miliardy, ktoré majú na obchod ísť, sú peniaze daňových poplatníkov a tí majú právo na transparentný a čo najefektívnejší výber.Premiér Pellegrini pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR oznámil, že vláda v stredu pravdepodobne prijme rozhodnutie ohľadom nákupu nových stíhacích lietadiel.uviedol premiér s tým, že všetky materiály potrebné na rozhodnutie má kabinet k dispozícii a naštudované.Neutajovaná časť materiálu, ktorý pripravilo ministerstvo obrany pod vedením Petra Gajdoša (SNS), bola zverejnená v utorok (10.7.) večer. Neobsahuje informácie o cenovej ponuke vlád Švédska a USA. Pellegrini to odôvodnil tým, že priamo obe tieto strany si ich zverejnenie neželali.Minister obrany odporúča vláde nákup 14 kusov amerických stíhačiek F-16 Block 70/72. Tie dostali prednosť pred švédskymi strojmi JAS-39 C/D Gripen, o ktorých prenájme rokovalo ministerstvo ešte pod vedením Martina Glváča (Smer-SD).Ponuka vlády USA sa ministrovi javí ako výhodnejšia po zohľadnení faktorov, ako sú samotný nákup lietadiel, munície, náklady na výcvik na pilotov a pozemný personál, logistické zabezpečenie, dobudovania infraštruktúry, dodacie lehoty a ďalšie náklady na prevádzkovanie a prípadnú modernizáciu, s perspektívou používania nového taktického stíhacieho lietadla za horizont roku 2040.Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, ktoré majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje MiG-29. V minulosti rokovalo ministerstvo obrany so švédskou vládou o prenájme lietadiel JAS-39 Gripen, súčasný minister Gajdoš k tomu pridal rokovania s vládou USA o nákupe strojov F-16. Namiesto prenájmu je v súčasnosti v hre kúpa nadzvukového stíhacieho letectva. Hodnota nákupu podľa plánov presiahne miliardu eur.