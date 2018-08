Phelps stále bojuje s depresiami: Zachrániť život je viac ako medaily

Plavec Michael Phelps. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. augusta (TASR) - Najúspešnejší olympionik všetkých čias Michael Phelps naďalej bojuje s depresiami. Bývalý americký plavec v rozhovore pre televíznu stanicu CNN prezradil, že je rád, že ešte žije a chce pomáhať ostatným ľuďom s podobnými psychickými poruchami.povedal Phelps. Dvadsaťtrinásobný zlatý medailista z OH už v roku 2014 prvýkrát verejne prehovoril o svojich psychických problémoch a neskôr priznal, že mal samovražedné sklony.Depresie sú stále súčasťou jeho života, ale aj s pomocou rodiny a terapeutov sa mu darí s nimi bojovať.priznal 33-ročný Phelps, ktorý bol psychicky na dne už po OH 2012 v Londýne a oznámil koniec kariéry. Do bazéna sa ale vrátil a definitívne skončil až po OH 2016 v Riu de Janeiro. O prípadnom štarte v Tokiu 2020 nerozmýšľa.Pre CNN zopakoval, že boli obdobia, keď nechcel žiť.Dlho odmietal vyhľadať pomoc a terapeuta nechcel navštíviť. "Ale raz som to urobil a cítil som sa hneď lepšie. Veľa som sa potom o sebe naučil. Veci, čo som predtým nevedel," dodal Phelps, ktorý je ženatý a má dve deti.