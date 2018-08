Toliverová prispela k triumfu Washingtonu nad Los Angeles 12 bodmi

Kristi Toliverová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. augusta (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics triumfovali v noci na sobotu v zámorskej WNBA na domácej palubovke nad Los Angeles Sparks tesne 69:67. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová si v drese víťaziek pripísala na konto 12 bodov, päť asistencií a štyri doskoky.Washingtonu patrí druhá priečka v tabuľke Východnej konferencie.- Los Angeles 69:67,- Minnesota 96:79,- Las Vegas 107:102,- Atlanta 104:95,- New York 85:77