Philip Morris opúšťa cigarety a znižuje pritom globálne dopady svojho podnikania

Tabak bez odlesňovania

Ľudské práva na prvom mieste

Ženy na riadiacich pozíciách

Integrovaná správa spoločnosti PMI za rok 2023 bola vypracovaná v súlade s medzinárodnými štandardmi Globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI), iniciatívy UN Global Compact (UNGC), UN Sustainable Development Goals a nadácie IFRS - vrátane použitia štandardov SASB a rámca integrovaného výkazníctva.

5.4.2024 (SITA.sk) -PMI prechádza rozsiahlou transformáciou. Opúšťa cigarety, ktoré chce postupne úplne nahradiť novými bezdymovými výrobkami so zníženým rizikom. Tento cieľ má pre najvyššiu prioritu a na jeho napĺňanie tak smeruje stále viac finančných i ľudských zdrojov. Ako uvádza Integrovaná správa, do výskumu, vývoja a budovania nových výrobných kapacít spoločnosť v období rokov 2008 – 2023 investovala 12,5 miliardy dolárov.Nové bezdymové produkty priniesla na 84 trhov sveta a celkový odhadovaný počet užívateľov bezdympvých výrobkov PMI dosiahol rekordnú úroveň 33 miliónov."Rok 2023 sa niesol v znamení jednoty, odhodlania a trvalého záväzku k našej vízii budúcnosti bez dymu. Keďže sa stretávame s novými výzvami, trvalá odolnosť našich ľudí, výnimočný talent a hĺbka cieľa nám zaručujú, že sme dobre pripravení pokračovať v našej ceste - v snahe o pokrok, inovácie a podporu udržateľnosti pri našej transformácii pre lepšiu budúcnosť," uviedol, výkonný riaditeľ spoločnosti PMI.Líder tabakového priemyslu kladie stále väčší dôraz aj na znižovanie dopadov svojej činnosti na životné prostredie. Integrovaná správa napríklad pravidelne vyhodnocuje podiel tabaku získaného bez rizika čistého odlesnenia obhospodarovaných prírodných lesov a bez premeny prírodných ekosystémov. Vlani sa spoločnosti podarilo dosiahnuť rekordný výsledok, až 94 %, pričom ešte pred rokom to bolo 55 %. Na 11 trhoch, kde pôsobí zároveň PMI dosiahol uhlíkovú neutralitu.Spoločnosť tiež napreduje pri znižovaní environmentálnych dopadov svojich výrobkov. Až 76 % objemu dodávok cigariet sa dnes realizuje na trhoch, kde boli zavedené programami proti znečisťovaniu ohorkami.Podiel obnovených alebo opravených elektronických zariadení sa jej podarilo vlani viac ako zdvojnásobiť, zo 157 tisíc na 320 tisíc kusov.Zodpovedný prístup k podnikaniu má aj svoj sociálny rozmer, ktorý je citeľný nielen smerom do vnútra spoločnosti, ale i navonok, vo vzťahu k miestnym komunitám.PMI dôsledne uplatňuje vysoké štandardy ochrany ľudských práv v súlade s dohovormi Organizácie Spojených národov (OSN) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Ich dodržiavanie vyžaduje aj od dodávateľských subjektov. A to aj v najrizikovejších krajinách. Správa uvádza, že podiel detskej práce medzi zmluvnými poľnohospodármi dodávajúcimi tabak sa takto podarilo znížiť na 0,1 %.Inklúzia a diverzita sa stali organickou súčasťou práce spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov a tieto hodnoty PMI postupne presadzuje vo všetkých krajinách, kde pôsobí. Dokumentuje to aj rastúci podiel žien na riadiacich pozíciách, ktorý vlani dosiahol 41,8 %, čím sa dokonca podarilo prekročiť pôvodne vytýčenú kvótu 40 %.Informačný servis