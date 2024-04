Minister Tomáš pripravuje ďalšie sociálne opatrenie pre rodiny s deťmi, rodinnú kartu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.4.2024 (SITA.sk) - Rezort práce pracuje na ďalšom sociálnom opatrení pre rodiny, mala by ním byť tzv. rodinná karta. Ponúkala by zľavy na tovary súvisiace so starostlivosťou o deti alebo služby, ktoré rodina potrebuje.„Začali sme organizovať okrúhle odborné stoly k tomuto ďalšiemu sociálnemu riešeniu pre rodiny. Prezentovali sme ju ešte pred voľbami a je súčasťou programového vyhlásenia vlády,“ uviedol v piatok pred médiami minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš . Rodinné karty by mali byť určené pre všetky rodiny s deťmi.„Karta bude slúžiť tak, že keď ju použijete, dostanete zľavu napríklad na školskú pomôcku, v prípade malých detí na plienky alebo detskú výživu,“ vysvetlil Tomáš. Súčasťou by mohlo byť aj tzv. krúžkovné, ktoré v minulosti predstavoval Igor Matovič , avšak muselo by byť dobre nastavené. Ku konkrétnym detailom a financovaniu tohto opatrenia sa zatiaľ minister nechcel vyjadrovať.„Akonáhle budeme mať finálnu verziu rodinnej karty a budeme mať vydiskutované jej financovanie s ministerstvom financií , tak ju radi predstavíme,“ uzavrel.