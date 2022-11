Philip Morris uvádza na trh v Slovenskej republike novú generáciu zariadenia na nahrievanie tabaku IQOS ILUMA

[1] Zdroj: Odhady PMI na základe celkového súhrnného predaja nahrievaných tabakových výrobkov k decembru 2019 (okrem Číny a USA).

[2] Dôležité informácie: To nemusí nevyhnutne predstavovať zníženie rizika o 95 %. IQOS nie je bez rizika a dodáva nikotín, ktorý je návykový.

[3]"o 95 % menej" predstavuje priemerné zníženie obsahu širokého spektra škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Viac v časti "Dôležité informácie" na www.iqos.com.

[4] Zdroj: Štúdie vykonané v Taliansku a Japonsku od novembra 2020 do marca 2021 so 714 užívateľmi IQOS.

* distribuované v SR pod obchodným názvom TEREATM.

[5] IQOS ILUMA je možné používať výlučne s tabakovými náplňami TEREA SMARTCORE STICKSTM. IQOS ILUMA a TEREA SMARTCORE STICKSTM sa nesmú používať s predchádzajúcimi generáciami IQOS z dôvodu možného poškodenia zariadenia. Vzhľadom k tomu, že tabakové tyčinky TEREA SMARTCORE STICKSTM obsahujú ostrú kovovú časť, ktorá môže pri požití spôsobiť vážne poranenie, musia byť uchovávané mimo dosahu detí a domácich zvierat a nesmú sa prehĺtať ani byť rozoberané.

[6] Zdroj: Výsledky Philip Morris International za tretí kvartál 2022.

[7] Zdroj: Výsledky Philip Morris International za tretí kvartál 2022.

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavujeme revolučnú technológiu SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM využívajúcu indukčný ohrev.Spoločnosť Philip Morris International Inc. (PMI) dnes oznámila uvedenie zariadenia IQOS ILUMA na trh v Slovenskej republike. Ide o najnovší prírastok do portfólia bezdymových výrobkov pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet. Pod značkou IQOS, ktorá je dnes jednotkou na trhu medzi bezdymovými výrobkami, uviedla už niekoľko generácií tohto systému na nahrievanie tabaku.[1] Nový IQOS ILUMA ako prvý prináša technológiu indukčného ohrevu, ktorá nepoužíva nahrievaciu čepeľ a nevyžaduje žiadne čistenie. Výhradne pre použitie s IQOS ILUMA sú v predaji nové náplne.*"Naším cieľom je svet bez cigaretového dymu, v ktorom sú bežné cigarety nahradené bezdymovými alternatívami, teda lepšou voľbou ako pokračovanie vo fajčení," hovorí generálny riaditeľ PMI Jacek Olczak. "Na trh sme uviedli už niekoľko generácií nášho systému na nahrievanie tabaku IQOS. Naše portfólio bezdymových výrobkov neustále rozširujeme, aby sme ponúkali vylepšené, vedecky podložené riešenia, využívajúce technologický pokrok a spätnú väzbu od dospelých spotrebiteľov. Uvedenie nášho doposiaľ najinovatívnejšieho zariadenia IQOS ILUMA dáva dospelým fajčiarom ďalšiu možnosť lepšej voľby ako cigarety a predstavuje dôležitý krok vpred v našom úsilí zaistiť budúcnosť bez dymu."Rad IQOS ILUMA ponúka v Slovenskej republike tri druhy zariadení: IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE. Ich spoločným menovateľom je to, že využívajú prelomovú technológiu indukčného ohrevu, ktorá nahrieva tabak zvnútra. Tým, že rovnako ako predošlé zariadenie IQOS tabak nespaľujú, ale iba nahrievajú, nevzniká žiadny dym ani popol. Vďaka tomu produkujú v priemere o 95 percent menej škodlivých látok v porovnaní s cigaretami.[2],[3] Jednotlivé zariadenia majú odlišný dizajn. Dospelí užívatelia tak majú možnosť vybrať si to, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám a preferenciám. Prieskum trhu spoločnosti PMI ukazuje, že IQOS ILUMA poskytuje príjemnejšiu užívateľskú skúsenosť v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami zariadení IQOS.[4]"Som nesmierne rada, že môžeme dnes našim zákazníkom v Slovenskej republike predstaviť IQOS ILUMA, novú vlajkovú loď nášho vedecky podloženého portfólia bezdymových výrobkov," uviedla Andrea Gontkovičová, generálna riaditeľka Philip Morris pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. "Verím, že užívatelia ocenia zásadné inovácie, ktoré prináša. Najmä absenciu nahrievacej čepele, vďaka čomu nezostávajú v zariadení zvyšky tabaku a eliminuje sa tak potreba čistenia. Našou ambíciou zostáva, aby všetci dospelí slovenskí fajčiari, ktorí by inak pokračovali vo fajčení klasických cigariet, prešli čo najskôr na lepšie alternatívy a prestali fajčiť v prospech svojho zdravia a zdravia ľudí okolo seba. Som presvedčená, že práve nový IQOS ILUMA je tým, čo ich k tomuto správnemu kroku dokáže presvedčiť," dodala Andrea Gontkovičová.IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE sú dostupné v Slovenskej republike v IQOS predajniach a v online predaji od 16. novembra 2022 a od 1. decembra 2022 tiež na ďalších vybraných predajných miestach. Odporúčaná maloobchodná cena zariadenia IQOS ILUMA PRIME (119 eur), IQOS ILUMA (69 eur) a IQOS ILUMA ONE (49 eur).Inovatívnou technológiou indukčného ohrevu v týchto zariadeniach je SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM, ktorý nahrieva nové náplne. Tieto novo navrhnuté náplne je možné používať výlučne so zariadením IQOS ILUMA [5], ktoré je vybavené funkciou automatického alebo manuálneho zapnutia. Zariadenie IQOS ILUMA PRIME a IQOS ILUMA detekujú vloženie náplne do nahrievača a automaticky zariadenie spustia. Zariadenie IQOS ILUMA ONE je nutné zapnúť manuálne. Tieto bezdymové zariadenia bez nahrievacej čepele ponúkajú čistejší spôsob ohrevu priamo zo stredu náplne, pričom nedochádza k spaľovaniu tabaku. Tým je zabezpečený konzistentnejší zážitok bez zvyškov tabaku a bez nutnosti čistenia zariadenia. Samozrejmosťou je, že nedochádza k horeniu a tvorbe dymu.Bezdymové tabakové výrobky spoločnosti Philip Morris International sú dostupné od 30. septembra 2022 na 70 trhoch.[6] Spoločnosť PMI uviedla, že jej cieľom je do roku 2025 ponúkať bezdymové výrobky na 100 trhoch. Zároveň odhaduje, že na celom svete je približne 19,5 miliónov dospelých užívateľov systému IQOS (mimo Ruska a Ukrajiny), z ktorých približne 13,5 miliónov dospelých fajčiarov úplne prešlo na IQOS a prestalo fajčiť cigarety.[7] Našou ambíciou je, aby do roku 2025 najmenej 40 miliónov ľudí, ktorí by inak fajčili cigarety, prešlo na naše bezdymové výrobky. Okrem toho má spoločnosť PMI za cieľ, aby viac ako polovica jej čistých príjmov do roku 2025 pochádzala z bezdymových výrobkov.Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Informačný servis