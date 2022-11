4 tipy pre kvalitný spánok

1. Striedma porcia na večeru

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Len málo vecí vyvolá tak príjemný pocit, ako keď sa zobudíte oddýchnutý a plný energie po dobrom spánku. Avšak pre mnohých ľudí je pokojný nočný spánok ťažko dosiahnuteľný – a môže to mať súvis aj s tým, čo jedia počas dňa. Zlé stravovacie návyky, a to v zmysle nielen čo, ale aj kedy jete, môžu mať veľký vplyv na kvalitu a dĺžku vášho spánku. Pritom kvalitný spánok je pre regeneráciu organizmu nevyhnutný, obzvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe.Keď sa v noci zle vyspíte, potraviny, po ktorých siahate nasledujúci deň, aby ste sa udržali v chode, môžu byť presne tie, ktoré sabotujú váš dobrý nočný odpočinok."Keď sa v noci dobre nevyspíte, naruší to vaše prirodzené hormóny hladu a vy pociťujete nutkanie jesť. Ľudia, ktorí sa dobre nevyspia, majú potom väčšiu tendenciu siahať počas dňa po snackoch – najmä po sladkostiach a kofeíne. Problémom je, že kofeín môže narušiť vašu schopnosť v noci spať, a hoci sladké potraviny môžu na chvíľu zvýšiť vašu energetickú hladinu, je veľká pravdepodobnosť, že hladina cukru v krvi čoskoro klesne a vy sa ocitnete opäť na začiatku," hovorí Susan Bowermanová, riaditeľka pre vzdelávanie v oblasti výživy spoločnosti Herbalife Nutrition.Takže pokiaľ ide o dobrý spánok, najlepšou obranou je vyvážená strava. Keď sa počas dňa správne stravujete, je veľká šanca, že v noci budete spať pokojne. Ak chcete zlepšiť kvalitu svojho spánku, skúste nasledujúce tipy:Ísť spať s plným žalúdkom môže byť nepríjemné a dokonca to môže viesť k tráviacim ťažkostiam – a teda k nepokojnému spánku. Na druhej strane, ak si na večeru dáte príliš malú porciu, môžu vás zas budiť návaly hladu.Tučné jedlá sa dlho trávia a potraviny bohaté na bielkoviny stimulujú produkciu chemických látok v mozgu, ktoré vám pomáhajú cítiť sa ostražitejšie. Nízkotučné jedlá dokážete stráviť rýchlejšie a zdravé sacharidy pomáhajú stimulovať produkciu rôznych chemických látok v mozgu – tých, ktoré vám pomáhajú relaxovať a zaspať. Namiesto toho, aby sa bielkoviny stali hlavným prvkom večerného jedla, zamerajte sa skôr na zdravé sacharidy – zeleninu, ovocie, celozrnné výrobky a fazuľu – s malou porciou bielkovín.Ak ste zvyknutí na pravidelný príjem kofeínu, pravdepodobne zaspíte bez problémov – a to aj vtedy, ak si dáte po večeri šálku kávy. Avšak kofeín – ale aj alkohol – môžu prirodzený spánok narušiť. Možno ste schopní zaspať, no spať nezostanete. A to sťažuje dosiahnutie hlbokého spánku, ktorý sa veľkou mierou podieľa na pocite odpočinutia.Ak plný močový mechúr narúša váš nočný spánok, skúste po večeri obmedziť príjem tekutín. Snažte sa prijímať viac tekutín počas dňa, namiesto toho, aby ste to doháňali večer.