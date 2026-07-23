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 24hod.sk    Šport

23. júla 2026

Philipsen sa dočkal prvého etapového triumfu, Pedersen si udržal zelený dres len o sedem bodov


Tagy: Tour de France 2026

Počas etapy sa ozvala aj Medzinárodná cyklistická únia (UCI), ktorá obhajovala nočné antidopingové kontroly vykonávané Medzinárodnou testovacou agentúrou (ITA). Belgičan



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tour_de_france_cycling_93192 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Počas etapy sa ozvala aj Medzinárodná cyklistická únia (UCI), ktorá obhajovala nočné antidopingové kontroly vykonávané Medzinárodnou testovacou agentúrou (ITA).


Belgičan Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Premier Tech vyhral stredajšiu 17. etapu Tour de France po hromadnom špurte a pripísal si prvé etapové víťazstvo na tohtoročných pretekoch. Dvadsaťosemročný šprintér preťal cieľovú čiaru tesne pred Švajčiarom Maurom Schmidom (Jayco-Alula) a Holanďanom Kooijom Olavom (Decathlon-CMA CGM) po výborne načasovanom finiši, ku ktorému mu pomohol tímový kolega Mathieu van der Poel.

Pre Philipsena išlo o vytúžený úspech po nevydarenom priebehu Tour. Víťaz bodovacej súťaže z roku 2023 v predchádzajúcich šprintoch pravidelne prehrával s krajanom Timom Merlierom a po siedmej etape dokonca zo zlosti odhodil bicykel po tom, ako Van der Poel zle načasoval jeho rozjazd a Philipsena neskôr súperi zablokovali.

Tentoraz však všetko vyšlo podľa predstáv. Po zvlnenom úvode 174,7 kilometra dlhej etapy z Chambéry do Voironu pri Alpách dostal Philipsen ideálny rozjazd od Van der Poela a svoju rýchlosť udržal až do cieľa. „Na tejto Tour sú to hotové horské dráhy emócií. Prvých dvanásť etáp bolo jednoducho hrozných - nevedel som nájsť sám seba ani pocit, v ktorý som dúfal. Vyhrať až po sedemnástich etapách je najmä zásluha tímu, ktorý vo mňa neprestal veriť,“ povedal po dojazde dojatý Belgičan podľa webu BBC Sport.

Zároveň priznal, že jeho frustrácia bola v predchádzajúcich dňoch veľká. „Chcem sa poďakovať všetkým... Každý večer pri stole som bol ako nahnevaný vták. Bol som len sklamaný a nahnevaný a tím sa s tým musel vyrovnať. Toto víťazstvo patrí im za to, že vo mňa neprestali veriť,“ dodal.

Etapa sa mohla vyvíjať aj inak, keďže do úniku sa dostalo viac než 40 jazdcov vrátane lídra bodovacej súťaže Madsa Pedersena či Brita Josha Tarlinga. Pelotón ich však napokon dostihol a o víťazovi rozhodol očakávaný hromadný špurt. Pedersen skončil ôsmy, no zelený dres si udržal. Pred Philipsenom má už len sedembodový náskok, čo sľubuje dramatický záver bodovacej súťaže počas poslednej etapy v Paríži.

V celkovom poradí sa nič nezmenilo. Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) prišiel do cieľa v hlavnom poli a naďalej vedie s náskokom 4:32 min pred Belgičanom Remcom Evenepoelom. Tretí je Mexičan Isaac del Toro so stratou ďalšej 1:19 min.

Horšie dopadol Pogačarov tímový kolega Adam Yates, ktorého počas etapy trápili zdravotné problémy. Brit po zvracaní na konci utorkovej časovky zaostal o viac ako 26 minút a jeho štart v nasledujúcich náročných alpských etapách zostáva otázny.

Počas etapy sa ozvala aj Medzinárodná cyklistická únia (UCI), ktorá obhajovala nočné antidopingové kontroly vykonávané Medzinárodnou testovacou agentúrou (ITA). Reagovala tak na kritiku po tom, ako bol dvojnásobný víťaz Tour Jonas Vingegaard testovaný o druhej hodine ráno pred etapou, v ktorej následne odstúpil po páde. UCI zdôraznila, že nočné kontroly zostávajú výnimočným opatrením, no boj proti dopingu je podľa nej absolútnou prioritou.


Zdroj: SITA.sk - Philipsen sa dočkal prvého etapového triumfu, Pedersen si udržal zelený dres len o sedem bodov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tour de France 2026
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