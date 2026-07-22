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22. júla 2026
Rekordný bodový zisk mítingu P-T-S, najlepší čas mítingu prekonala aj Zapletalová
Tagy: Atletický míting P-T-S
Ján Volko nebol spokojný s výkonmi, v národnom programe oštepárka Petra Hanuliaková prekonala národný rekord svojej mamy. Utorkový atletický míting P-T-S v Banskej Bystrici priniesol viacero ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Ján Volko nebol spokojný s výkonmi, v národnom programe oštepárka Petra Hanuliaková prekonala národný rekord svojej mamy.
Utorkový atletický míting P-T-S v Banskej Bystrici priniesol viacero kvalitných výkonov, čo sa odzrkadlilo v bodovaní Svetovej atletiky (World Athletics). Podujatie pod Urpínom premiérovo prekročilo hranicu 84-tisíc bodov. Už 61. ročník slovenského mítingu získal 84 136 bodov a medzi podujatiami so strieborným štatútom je v roku 2026 šiesty, medzi všetkými na 33. priečke spomedzi 1279 hodnotených atletických akcií.
"Vzhľadom na vynikajúce obsadenie sme išli do tohto ročníka s veľkými ambíciami. Myslím si, že sa ich aj podarilo naplniť. Z tohto pohľadu to bolo fantastické,” poznamenal prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok podľa oficiálneho zväzového webu.
Vrcholom mítingu bol zo slovenského pohľadu triumf Emmy Zapletalovej na 400 m prekážok žien výkonom 53,70 sekundy, ktorým zlepšila svoj vlaňajší rekord podujatia. Ten dosiahli aj Juhoafričan Bayanda Walaza na stovke (9,89 s) a Maročan Abdelati El Guesse na 800 m (1:44,46 min).
"Trochu som to zdramatizovala, keď som zakopla o prekážku, ale som šťastná, že som to zvládla. Atmosféra bola úžasná a ďakujem všetkým, že prišli. Keď som vyšla na dráhu a videla toľko ľudí v hľadisku, fakt som sa tešila na preteky," uviedla v cieli líderka tohtoročných svetových tabuliek Zapletalová.
Okrem iných sa na podujatí predstavil šprintér Ján Volko. Na stovke finišoval šiesty výkonom 10,39 sekundy o stotinku za mladším krajanom Richardom Machatom, na dvojstovke bol druhý (21,22 s) za víťazným Slovincom Andrejom Skočirom (20,89 s).
"Dnes nebol ani jeden beh dobrý, bohužiaľ. Cítil som sa dobre na rozcvičke, asi som to nezvládol v hlave alebo to nevydržalo telo. Musíme si to rozobrať s trénermi. Som vďačný, že som tu mohol štartovať. Mrzí ma, že som dnes nepriniesol viac radosti," zhodnotil Volko.
Dve prvenstvá zaznamenala Austrálčanka Torrie Lewisová, ktorá ovládol hladkú stovku aj dvojnásobnú vzdialenosť. Na 100 m výkonom 11,04 sekundy o dve stotinky získala skalp Jamajčanky Elaine Thompsonovej-Herahovej, päťnásobnej olympijskej víťazky a druhej najrýchlejšej ženy v histórii.
Viktória Forster bola na hladkej stovke šiesta (11,34 s), nad prekážkami finišovala piata (13,12 s). "Dvakrát som si zabehla sezónne maximum, je to znamenie, že som sa posunula. Verím však, že som ešte v tejto sezóne nepovedala posledné slovo. Teším sa, že fanúšikovia prišli a vyburcovali ma k tomu. Verím, že oba časy ešte môžu ísť ešte nadol, prekážky výrazne. Verím, že toto ešte nebola bodka za sezónou," poznamenala Forster.
Na Štiavničkách, na ktorých sa zišlo viac ako 5000 divákov, zaujala aj diaľka mužov v ktorej Čech Radek Jurša vylepšil rekord štadióna výkonom 818 cm.
Pútavý bol aj národný program mítingu, ktorý ozdobila oštepárka Petra Hanuliaková slovenským rekordom. Výkonom 53,25 metra o 18 cm prekonala 27-ročné maximum svojej mamy a trénerky Evy Hanuliakovej v roku 1999 ešte Krajčoviechovej.
"Je to neopísateľný pocit, ani si ešte celkom neuvedomujem, čo som dosiahla. Som veľmi rada, že to bola vyrovnaná séria a nie len nejaký jeden uletený pokus. Čakala som to už pár rokov dozadu, ale bola som trpezlivá a dočkala som sa. Ďalšia moja méta je 55 metrov, ale uvidíme, kedy to bude, počkám si na to. Mama ma z tribúny povzbudzovala a každý pokus ju veľmi potešil. Povedala, že večer si otvoríme víno,“ poznamenala nová slovenská rekordérka.
Zdroj: SITA.sk - Rekordný bodový zisk mítingu P-T-S, najlepší čas mítingu prekonala aj Zapletalová © SITA Všetky práva vyhradené.
Utorkový atletický míting P-T-S v Banskej Bystrici priniesol viacero kvalitných výkonov, čo sa odzrkadlilo v bodovaní Svetovej atletiky (World Athletics). Podujatie pod Urpínom premiérovo prekročilo hranicu 84-tisíc bodov. Už 61. ročník slovenského mítingu získal 84 136 bodov a medzi podujatiami so strieborným štatútom je v roku 2026 šiesty, medzi všetkými na 33. priečke spomedzi 1279 hodnotených atletických akcií.
"Vzhľadom na vynikajúce obsadenie sme išli do tohto ročníka s veľkými ambíciami. Myslím si, že sa ich aj podarilo naplniť. Z tohto pohľadu to bolo fantastické,” poznamenal prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok podľa oficiálneho zväzového webu.
Vrcholom mítingu bol zo slovenského pohľadu triumf Emmy Zapletalovej na 400 m prekážok žien výkonom 53,70 sekundy, ktorým zlepšila svoj vlaňajší rekord podujatia. Ten dosiahli aj Juhoafričan Bayanda Walaza na stovke (9,89 s) a Maročan Abdelati El Guesse na 800 m (1:44,46 min).
"Trochu som to zdramatizovala, keď som zakopla o prekážku, ale som šťastná, že som to zvládla. Atmosféra bola úžasná a ďakujem všetkým, že prišli. Keď som vyšla na dráhu a videla toľko ľudí v hľadisku, fakt som sa tešila na preteky," uviedla v cieli líderka tohtoročných svetových tabuliek Zapletalová.
Okrem iných sa na podujatí predstavil šprintér Ján Volko. Na stovke finišoval šiesty výkonom 10,39 sekundy o stotinku za mladším krajanom Richardom Machatom, na dvojstovke bol druhý (21,22 s) za víťazným Slovincom Andrejom Skočirom (20,89 s).
"Dnes nebol ani jeden beh dobrý, bohužiaľ. Cítil som sa dobre na rozcvičke, asi som to nezvládol v hlave alebo to nevydržalo telo. Musíme si to rozobrať s trénermi. Som vďačný, že som tu mohol štartovať. Mrzí ma, že som dnes nepriniesol viac radosti," zhodnotil Volko.
Dve prvenstvá zaznamenala Austrálčanka Torrie Lewisová, ktorá ovládol hladkú stovku aj dvojnásobnú vzdialenosť. Na 100 m výkonom 11,04 sekundy o dve stotinky získala skalp Jamajčanky Elaine Thompsonovej-Herahovej, päťnásobnej olympijskej víťazky a druhej najrýchlejšej ženy v histórii.
Viktória Forster bola na hladkej stovke šiesta (11,34 s), nad prekážkami finišovala piata (13,12 s). "Dvakrát som si zabehla sezónne maximum, je to znamenie, že som sa posunula. Verím však, že som ešte v tejto sezóne nepovedala posledné slovo. Teším sa, že fanúšikovia prišli a vyburcovali ma k tomu. Verím, že oba časy ešte môžu ísť ešte nadol, prekážky výrazne. Verím, že toto ešte nebola bodka za sezónou," poznamenala Forster.
Na Štiavničkách, na ktorých sa zišlo viac ako 5000 divákov, zaujala aj diaľka mužov v ktorej Čech Radek Jurša vylepšil rekord štadióna výkonom 818 cm.
Pútavý bol aj národný program mítingu, ktorý ozdobila oštepárka Petra Hanuliaková slovenským rekordom. Výkonom 53,25 metra o 18 cm prekonala 27-ročné maximum svojej mamy a trénerky Evy Hanuliakovej v roku 1999 ešte Krajčoviechovej.
"Je to neopísateľný pocit, ani si ešte celkom neuvedomujem, čo som dosiahla. Som veľmi rada, že to bola vyrovnaná séria a nie len nejaký jeden uletený pokus. Čakala som to už pár rokov dozadu, ale bola som trpezlivá a dočkala som sa. Ďalšia moja méta je 55 metrov, ale uvidíme, kedy to bude, počkám si na to. Mama ma z tribúny povzbudzovala a každý pokus ju veľmi potešil. Povedala, že večer si otvoríme víno,“ poznamenala nová slovenská rekordérka.
Zdroj: SITA.sk - Rekordný bodový zisk mítingu P-T-S, najlepší čas mítingu prekonala aj Zapletalová © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Atletický míting P-T-S
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