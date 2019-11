Piataci absolvujú v stredu testovanie zo slovenčiny a matematiky

Ilustračné foto. Foto: TASR, Milan Drozd Foto: TASR, Milan Drozd

Bratislava 20. novembra (TASR) – Na základných školách sa v stredu uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka. Piataci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry, prípadne maďarského jazyka a literatúry a z matematiky. Do testovania sa tento rok zapojí 1489 základných škôl s takmer 52.800 žiakmi. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Z celkového počtu prihlásených je vyše 3250 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 15 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským." uviedol rezort školstva.Cieľom Testovania 5 je pravidelne monitorovať úroveň poznatkov žiakov pri vstupe na druhý stupeň základných škôl, taktiež poskytovať základným školám spätnú väzbu a komplexnú správu o stave vedomostí a zručností, ktorá by mohla napomôcť pri skvalitňovaní vyučovania.Testové úlohy sú aj tento rok zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overenie rozsahu vedomostí a schopností aplikovať teoretické poznatky v praxi. Test z matematiky obsahuje úlohy, v ktorých je potrebné najskôr porozumieť zadaniu a následne aplikovať vedomosti a zručnosti.priblížilo ministerstvo školstva.V testoch z vyučovacích jazykov (slovenský, respektíve maďarský) sa nachádzajú úlohy zamerané na čítanie s porozumením, vyvodzovanie súvislostí na základe určitých znalostí a uplatnenie teoretických poznatkov v praktických úlohách. Každý z testov má 30 úloh a na vypracovanie majú žiaci 60 minút.poznamenalo ministerstvo školstva s tým, že tieto úpravy vždy súvisia s druhom ich zdravotného znevýhodnenia.Celoslovenskému testovaniu predchádzala príprava na Testovanie 5 v podobe elektronického testovania, do ktorého sa mohli zapojiť žiaci piatych ročníkov zo škôl s požadovaným počítačovým vybavením a internetovým pripojením. Elektronický test bol sprístupnený v dňoch 5. – 7. novembra a zapojilo sa doň takmer 8000 piatakov z 313 základných škôl.Výsledky testovania žiakov sa dozvedia školy 20. decembra." priblížil rezort školstva. Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov budú odoslané školám elektronicky v druhej polovici januára 2020.Testovanie 5 organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.