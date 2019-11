Pápež František priletel do Bangkoku

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 20. novembra (TASR) - Pápež František priletel v stredu do Bangkoku. V rámci cesty, počas ktorej navštívi Thajsko a Japonsko, chce vysloviť podporu medzináboženskému dialógu a jadrovému odzbrojeniu. Informovala o tom agentúra AFP.Pontifik pristál na letisku Don Muang v Bangkoku krátko po obede (06:00 h. SEČ), uviedol korešpondent AFP, ktorý sa nachádzal na palube lietadla.Ide o tretiu pápežovu cestu do Ázie a jeho 32. zahraničnú cestu. Zavedie ho do dvoch krajín s katolíckou menšinou, ktoré pápež nenavštívil od 80. rokov 20. storočia, pripomína agentúra.V sobotu odcestuje Pápež František do Japonska, kde zostane do utorka 26. novembra.Návštevu Hirošimy i Nagasaki má 82-ročný pápež argentínskeho pôvodu na programe v nedeľu. Zhodenie amerických atómových bômb na tieto mestá v auguste 1945 si vyžiadalo najmenej 214.000 mŕtvych a prispelo k ukončeniu druhej svetovej vojny v Tichomorí - niekoľko mesiacov po tom, ako v Európe kapitulovalo nacistické Nemecko." uviedol štátny tajomník Vatikánu kardinál Pietro Parolin.povedala v septembri pre japonské médiá hlava katolíckej cirkvi.Pápež sa v krajine vychádzajúceho slnka stretne aj s obeťami zemetrasenia z roku 2011 a následnej vlny cunami, ktoré zasiahli severovýchod Japonska a vyžiadali si 18.500 obetí na životoch. Živel zároveň spôsobil katastrofu atómovej elektrárne vo Fukušime.