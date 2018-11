Piataci základných škôl píšu testy z matematiky a vyučovacieho jazyka

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Piataci v základných školách píšu v stredu testovanie. Vypĺňa ho 50.470 žiakov z celého Slovenska na zhruba 1470 základných školách, z toho na 140 školách 3219 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 15 piatakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Žiaci budú v priebehu dňa písať test z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským budú žiaci vypĺňať test z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry, na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským to budú testy z matematiky a z ukrajinského jazyka a literatúry. Testovania sa zúčastnia aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výnimkou sú žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacích programov určených pre žiakov s mentálnym postihnutím.Školáci budú vypĺňať testy s 30 úlohami z matematiky a 30 úlohami z vyučovacieho jazyka. Na ich vyplnenie budú mať pri obidvoch predmetoch 60 minút. V testoch z matematiky bude 20 otázok, pri ktorých bude stačiť krátka číselná odpoveď. Pri ďalších desiatich úlohách budú mať žiaci na výber z možností A, B, C, D. Pri vyučovacom jazyku to bude 20 otázok s možnosťou výberu správnej odpovede a pri zvyšných desiatich otázkach bude treba krátku odpoveď.Školám, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie a pripojenie na internet, Národný ústav certifikovaných meraní začiatkom novembra ponúkol možnosť prípravy žiakov prostredníctvom elektronického testovania. Túto možnosť využilo 336 základných škôl a viac než 8000 piatakov, ktorí riešili e-testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry.Výsledky monitoru by mali základné školy dostať v decembri, výsledkové listy žiakov a škôl budú zverejnené v januári 2019. Cieľom monitora je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku druhého stupňa.