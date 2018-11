V Jemene zomrelo od hladu už zrejme 85.000 detí

Jemenský otec kŕmiaci svoju podvyživenú dcérku 27. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 21. novembra (TASR) - Od vypuknutia občianskej vojny v Jemene v roku 2015 zrejme zomrelo od hladu a na choroby približne 85.000 detí vo veku do päť rokov. V stredu o tom informovala medzinárodná humanitárna organizácia Save the Children.Organizácia uviedla, že tento "konzervatívny" odhad vychádza z priemernej úmrtnosti na vážnu akútnu podvýživu, ktorá v Jemene od marca 2015, keď koalícia pod vedením Saudskej Arábie vstúpila do vojny proti jemenským povstalcom húsíom, postihla podľa OSN vyše 1,3 milióna detí.Riaditeľ Save the Children Tamer Kirolos vyhlásil:Dodal, že "deti, ktoré takto umierajú, nesmierne trpia".Vojna a blokáda pod vedením Saudskej Arábie spôsobili v Jemene najhoršiu humanitárnu krízu na svete, keď tam smrť od hladu hrozí ôsmim miliónom ľudí, doplnila informáciu tlačová agentúra AP.