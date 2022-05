Piesňový recitál Petra Mikuláša v slovenských mestách

16.5.2022 (Webnoviny.sk) -Peter Mikuláš už dlhé roky prekvapuje svojím širokým záberom. Spieva operu, koncertný repertoár, hudbu barokovú, romantickú aj súčasnú. Systematicky sa venuje interpretácii piesní: "Piesne sú pre mňa ako kamene. Sprevádzajú ma celý život a tvoria základ môjho cítenia, môjho vnímania, môjho spevu."Na blížiacich sa koncertoch v piatich slovenských mestách ponúkne spolu s klaviristkou Janou Nagy-Juhász piesňové cykly viacerých skladateľov – Ladislava Holoubka, Pavla Haasa, Eugena Suchoňa a výber romancí od Sergeja Rachmaninova. V úvode programu si vypočujeme tri intímne, krehké, no vokálne náročné piesne Ladislava Holoubka na básne Pavla Országha Hviezdoslava Spevy jesene s nostalgickou náladou. Nasledovať bude skladateľov cyklus Panpulóni, štyri humorné a detsky zábavné piesne na slová Miroslava Válka. Pavel Haas patril medzi najaktívnejších predstaviteľov tzv. terezínskych skladateľov. Z jeho tvorby zaznejú dve Piesne na slová čínskej poézie, ktoré autor komponoval v rokoch 1943-1944 v terezínskom gete, kde bol deportovaný jedným z prvých transportov. Premiéra diela sa konala 22. júna 1944 v Terezíne. Zo Suchoňovho cyklu Tri piesne pre bas z roku 1984 zaradil Peter Mikuláš do programu Gioconditu na básne Jána Smreka. Skladateľ týmto cyklom zavŕšil svoje vokálne dielo. Koncert uzavrie výber ruských romancí Sergeja Rachmaninova. Typicky ruský piesňový žáner, často čerpajúci z ruskej ľudovej piesne, obľubovali mnohí predstavitelia ruského romantizmu."Všetky diela sú mi mimoriadne blízke. Holoubkom som začínal štúdium na vysokej škole, jeho piesňový cyklus Spevy jesene je na verše Hviezdoslava a cyklus Panpulóni na Válka. Suchoň je vo mne ako balvan výpovede o mne a o mojom žití, som s ním doslova zrastený. Pavel Haas vo svojich piesňach zobrazil nesmiernu ľudskú silu, ktorá dokáže pomôcť každému, keď je schopný ju vnímať a Rachmaninov je momentálne pre mňa najkrajší a najhlbší objav. Neviem sa ho nabažiť...," hovorí o programe Peter Mikuláš a dopĺňa: " Ozaj. Napadlo mi, že nič lepšie sa nemôže prihodiť básnikovi, ako to, keď jeho verše zhudobní kongeniálny skladateľ."Pestrý piesňový program doplnia tri klavírne skladby Sergeja Rachmaninova a Sergeja Prokofieva v interpretácii Jany Nagy Juhász.Vstupenky kúpite tu: https://www.ticketportal.sk/event/Piesnovy-recital-Petra-Mikulasa-Jana-Nagy-Juhasz?idp=186793#modalVyberPocetMiest20 Informačný servis