Piešťanská Lodenica dala v daždi bodku za letnými festivalmi

Na snímke česká speváčka Lenka Filipová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 2. septembra (TASR) – Jubilejný 20. ročník festivalu Lodenica v Piešťanoch pokračoval v sobotu (1.9.) tretím, záverečným dňom. Bol to záverečný deň nielen tohto podujatia, ale aj celého festivalového leta na Slovensku. A vôbec mu neprialo počasie, silný dážď úradoval od popoludnia do neskorej noci. Či to bol zámer alebo náhoda zo strany organizátorov, tretí deň tvorili line-up zástupcovia staršej a skúsenej generácie, postupne Belasí, Bukasový masív, Pavol Hammel, anglická glamrocková formácia Sweet, českí interpreti Kamelot, Ivan Mládek s Banjo Bandom a Čechomor. Jedinou kvetinkou medzi chlapmi bola speváčka Lenka Filipová.Pavol Hammel patrí k legendám slovenskej hudobnej scény. V roku 1963 založil skupinu Prúdy, ich prvý názov bol The Jets, na Prúdy sa premenovali po pár týždňoch. V decembri 1968 vydali dnes už kultový debutový album Zvoňte, zvonky. Dnes má Hammel na svojom konte viac ako tri desiatky albumov a kompilácií, najnovšími sú štúdiovka Z pekla šťastie z novembra 2015 a výberovka The Best Of Prúdy z decembra 2017. Z mnohých známych hitov vybral piesne Učiteľka tanca, Cirkus leto, Zvonky zvoňte, Cez plece, Chlapci z mesta, Staré kone, nahé jazdkyne, Kamalásky, Keď pavúk svoje siete dotká či Ja nemám lásku v malíčku z muzikálu Cyrano z predmestia.Po troch rokoch sa na Lodenicu vrátila Lenka Filipová. Charizmatická speváčka, skladateľka a gitaristka začínala ako rozhlasová moderátorka, účinkovala v Semafore. Prvú LP platňu Zamilovaná vydala už v roku 1982, o dva roky neskôr si zostavila vlastnú sprievodnú skupinu. Dlhé roky patrí Lenka k popredným osobnostiam českej hudobnej scény. Na svojom konte má skoro dve desiatky albumov a kompilácií. Zo známych skladieb ponúkla Věnování, Blázni sa radujou, Prý se tomu říká láska, Tisíc způsobů, jak zabít lásku, Možná, Mosty, Pondělí ráno, Scarborough Fair, Za všechno může čas a Zamilovaná.uviedla pre TASR Lenka Filipová.Headlinerom tretieho dňa bola anglická glamrocková legenda Sweet. Vznikla v januári 1968 pod názvom Sweetshop, v roku 1970 si skrátili názov na Sweet. V máji 1971 mali v hitparáde prvú skladbu Funny Funny. V novembri 1971 vydali prvú LP platňu s názvom Funny How Sweet Co-Co Can Be. Najväčšiu slávu si získali v prvej polovici 70. rokov. Vydali deväť štúdiových albumov, k diskografii patrí aj viac ako desiatka live a kompilačných albumov. V singlovej TOP 40 hitparáde mali 15 skladieb. Jediným pamätníkom a zástupcom z úspešnej zostavy 70. rokov je dnes Andy Scott. Do Piešťan priviezli všetky známe songy, postupne prišli na rad Action, New York Groove, Hellraiser, Six Teens, Turn It Down, Teenage Rampage, Little Willy, Wig Wam Bam, Love Is Like Oxygen, na záver najväčšie hity Fox On The Run, Block Buster a Balroom Blitz. Najúspešnejšou z nich bola Block Buster, ktorá sa vo februári 1973 dostala na prvú pozíciu anglickej hitparády.povedal po vystúpení spevák a basgitarista Peter Lincoln.Medzi dlhoročných skúsených harcovníkov patrí aj skupina Kamelot. V roku 1982 ju založil v Brne Roman Horký. Na svojom konte majú dvadsiatku vydaných albumov, z tých najnovších sú to kompilácia Kamelot a Roman Horký: Platinum Collection z augusta 2014 a štúdiový album Babí léto v septembri 2015. Pri druhej skladbe bolo ich vystúpenie prerušené a program na hlavnom pódiu predčasne ukončený. Vystúpenia Ivana Mládka s Banjo Bandom a skupiny Čechomor sa v hustom daždi už diváci nedočkali. Prírode sa nedá rozkázať, takýto upršaný záver festivalovej sezóny si ale neželal nikto.