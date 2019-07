Piešťanské Čajky angažovali Sailerovú z Nitry

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Piešťany 26. júla (TASR) - Slovenský basketbalový klub Piešťanské Čajky angažoval slovenskú rozohrávačku Teréziu Sailerovú. Tá sa tak stala treťou posilou klubu z Považia pre sezónu 2019/20. Do Piešťan prišla z BKM Junior UKF Nitra.Dvadsaťročná basketbalistka je odchovankyňou Nitry, kde pôsobila celú svoju doterajšiu kariéru. Jej materský klub sa však rozhodol neprihlásiť do nasledujúceho ročníka najvyššej ženskej súťaže na Slovensku a tak nastal pre 174 centimetrovú bývalú mládežnícku reprezentantku čas posunúť sa v kariére ďalej.povedala pre klubový web Sailerová, ktorá reprezentovala Slovensko na európskych šampionátoch do 16 i 18 rokov. Pre Piešťanské Čajky je treťou posilou po Chorvátke Matey Tadičovej a Kanaďanke Yasmine Bidikuindileovej.povedala o novej posile generálna manažérka Bronislava Borovičková.