Whyte mal pozitívny dopingový nález, hrozí mu dištanc na osem rokov

Na archívnej snímke boxer Dillian Whyte.

Londýn 26. júla (TASR) - Britskému profesionálnemu boxerovi Dillianovi Whyteovi hrozí dištanc na osem rokov. Tri dni pred sobotňajším víťazstvom nad Oscarom Rivasom z Kolumbie odovzdal vzorku s pozitívnym dopingovým nálezom. Čaká sa na výsledok B-vzorky, potvrdenie by pre 31-ročného pästiara znamenalo koniec nádejí na zisk titulu majstra sveta v superťažkej hmotnostnej kategórii.Kontrola B-vzorky bola možná až tento týždeň, takže Britský boxerský kontrolný výbor (BBBofC) umožnil Whyteovi nastúpiť.uviedol promotér Eddie Hearn na twitteri.Whyteovi hrozí až osem rokov, pretože už má dopingovú minulosť. Od októbra 2012 si odpykal dvojročný dištanc za užitie zakázaného povzbudzujúceho prostriedku. Od návratu v novembri 2014 dosiahol sedemnásť víťazstiev a prehral jediný raz s krajanom Anthonym Joshuom. Vďaka víťazstvu nad Rivasom sa stal prednostným vyzývateľom šampióna organizácie WBC Deontaya Wildera. Ani táto pozícia mu však v nezaručila súboj s Američanom, ktorý má tento rok naplánovanú odvetu s Kubáncom Luisom Ortizom a vo februári by sa mal druhýkrát stretnúť s ďalším Britom Tysonom Furym. UKAD teraz pravdepodobne posunie prípad nezávislej komisii, ktorá rozhodne o Whyteovej budúcnosti. Informoval o tom portál The Guardian.