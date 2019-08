Piešťanské Čajky v CEWL proti Slovanke, Chomutovu, Grazu a Mechelenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Program zápasov Piešťanských Čajok v A-skupine CEWL 2019/2020:



16. októbra 2019: Slovanka MB – Piešťanské Čajky

23. októbra 2019: Piešťanské Čajky – DSK Levhartice Chomutov

30. októbra 2019: UBI Graz – Piešťanské Čajky

4. decembra 2019: Piešťanské Čajky – Kangoeroes Mechelen

11. decembra 2019: Piešťanské Čajky – Slovanka MB

15. januára 2020: DSK Levhartice Chomutov – Piešťanské Čajky

22. januára 2020: Piešťanské Čajky – UBI Graz

19. februára 2020: Kangoeroes Mechelen – Piešťanské Čajky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 28. augusta (TASR) - Piešťanské Čajky sa v základnej A-skupine basketbalovej Stredoeurópskej ligy CEWL 2019/20 stretnú s českými klubmi Slovanka MB, DSK Levhartice Chomutov, rakúskym UBI Graz a belgickým tímom Kangoeroes Mechelen. Vyžrebovanie ročníka v stredu oficiálne zverejnilo vedenie súťaže.Čajky obhajujú minulosezónny titul v medzinárodnej CEWL žien, vo februárovom finále v rámci Final Four v Brne zdolali Sokol Hradec Králové 60:54. CEWL bude mať v nasledujúcom ročníku deväť účastníkov rozdelených do dvoch skupín. Piešťanské Čajky sa predstavia v päťčlennej A-skupine, B-skupina bude v štvorčlennom zložení Basket Žabiny Brno, SBŠ Ostrava (obaja ČR), BC Pharmaserv Marburg (Nem.) a Spirou Ladies Charleroi (Belg.). V skupinovej časti sa bude hrať systémom každý s každým doma-vonku a následne z každej skupiny postúpia dve najlepšie družstvá na finálový turnaj Final Four, ktorý je plánovaný na 28. – 29. marca 2020.uviedol pre klubový web tréner Piešťanských Čajok Richard Kucsa.Piešťanské basketbalistky majú v Stredoeurópskej lige kompletnú medailovú zbierku, keď okrem minuloročného titulu majú na svojom konte aj striebro zo sezóny 2016/2017 a bronz z ročníka 2014/2015.