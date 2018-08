Piešťanské letisko si berie úver na refinancovanie súkromných pôžičiek

Na snímke budova Letiska Piešťany. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Piešťany/Trnava 28. augusta (TASR) – Spoločnosť Letisko Piešťany, a.s. podpísala zmluvu s bankovým domom na úver 800.000 eur. Podstatnou časťou tejto sumy chce prefinancovať súkromné pôžičky, ktoré si za predchádzajúceho vedenia zobrala od súkromných osôb a založila ich pozemkami letiska. Majoritným podielnikom spoločnosti je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), akcionármi sú ešte mesto Piešťany s ministerstvom dopravy.Ďalšie prostriedky z úveru by mohli splácať požiadavky členov predchádzajúcich orgánov spoločnosti, ktorí si nárokujú vyplatenie odmien. Tie si uplatnili, hoci a.s. bola dlhodobo v červených číslach a koncom uplynulého roka bola na programe valného zhromaždenia a.s. likvidácia spoločnosti. Predsedom predstavenstva bol vtedajší šéf kraja Tibor Mikuš. Terajšie vedenie s jednotlivými členmi predstavenstva a dozornej rady uplynulého obdobia vedie ústne rokovania v snahe o dohodu. Spolu s pôžičkami ide o sumu okolo 720.000 eur.uviedol v utorok na stretnutí s novinármi predseda TTSK Jozef Viskupič. Pôžičky mali byť splatené do konca uplynulého roka, ich úroková sadzba bola 4,5 %.dodal Viskupič s tým, že banka má záujem o splatenie úveru, nie je realitnou kanceláriou, aby sa snažila takto získať pozemky na letisku. Vytvára sa tak podľa neho prehľadnejšie prostredie pre partnerov letiska či potenciálnych investorov.Celkové dlhy letiskovej spoločnosti sa pohybujú podľa slov predsedníčky predstavenstva Anny Miernej vo výške 2,2 milióna eur, a.s. začína s konsolidáciou situácie. Letisko sa podľa Viskupiča môže rozvíjať dvoma smermi, prebiehajú rokovania o vstupe investorov do leteckej a neleteckej časti.dodal predseda TTSK. V hre sú podľa jeho slov viaceré alternatívy na oživenie letiska. Jednou z nich je aj opätovné usporiadanie leteckých dní. Mali by sa uskutočniť v máji 2019, ide o inú akciu, ako sú letecké dni na Sliači. Informovať o tom a.s. chce v nasledujúcich dňoch.Hodnota banke založených pozemkov je podľa Miernej v hodnote 1,9 milióna eur, nie sú to strategické pozemky letiska, ale tie, ktoré už raz boli založené pred viacerými rokmi u inej banky pre iný úver. Mesačné splátky začnú nabiehať od začiatku roka 2019 vo výške 5000 eur mesačne a vedenie a.s. je presvedčené, vzhľadom na svoje zámery a štádium ich pripravenosti, že nebude problémom ich splácať.