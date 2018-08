Vodohospodári zvažujú opakovanie tendra na prenájom kompy alebo lízing

Na snímke kompa vo Vojke nad Dunajom. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Vojka nad Dunajom 28. augusta (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chce nájsť možnosti, ako zabezpečiť prepravu kompou cez Dunaj medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou v zmysle vysúťaženej zmluvy ku koncu septembra. Zvažuje opakovanie verejného obstarávania (VO) či lízing.Podnik totiž musel zrušiť VO zákazky s názvom Nájom plavidla, keďže v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka. Plavidlo si chcel SVP prenajať na 12 mesiacov, čo malo štátnemu podniku získať dostatočný priestor na zaistenie trvalého riešenia. Ako pre TASR potvrdil hovorca SVP Pavel Machava,Machava prízvukuje, že SVP naďalej intenzívne hľadá riešenie, ktorým zabezpečí plavidlo pre vykonávanie prepravy v zmysle vysúťaženej zmluvy k 24. septembru. V tejto súvislosti zvažuje aj opakovanie VO na prenájom plavidla, prípadne lízing.Ide už v poradí o druhé verejné obstarávanie na kúpu kompy a zrušený tender na dočasný prenájom kompy, ktorý mal zabezpečiť minimalizáciu rizík súdnych sporov so súkromnou spoločnosťou, ktorá by v prípade nedodržania všetkých podmienok mohla štát žalovať až do výšky desiatok miliónov eur. Išlo tak o ďalší krok v úsilí zrušiť nevýhodnú zmluvu medzi Vodohospodárskou výstavbou (VV) a spoločnosťou Ponton City.SVP podpísal zmluvu s VV začiatkom tohto roka. Oproti zmluve s Ponton City prináša výhodnejšie podmienky. Podmienkou uzavretej zmluvy s VV však je, aby SVP najneskôr do ôsmich mesiacov od podpisu začal kompu prevádzkovať. Lehota mala uplynúť koncom augusta.Oba tendre napadla spoločnosť SPaP, ktorá je najväčšou lodenicou na Slovensku. Lodenica sa však ani do jedného obstarávania nezapojila napriek tomu, že vyrobila loď, ktorú vlastní a prevádzkuje Ponton City. SPaP bola v minulosti materskou spoločnosťou Ponton City a dodnes je s Ponton City personálne prepojená.