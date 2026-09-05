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05. septembra 2026
Piešťanské zábaly si získavajú čoraz väčšie publikum, štvrtý ročník už má termín – FOTO
Tretí ročník Piešťanských zábalov potvrdil výrazný záujem publika. Len pár dní po skončení 3. ročníka festivalu zábavy ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Tretí ročník Piešťanských zábalov potvrdil výrazný záujem publika.
Len pár dní po skončení 3. ročníka festivalu zábavy Piešťanské zábaly jeho organizátori oznámili termín štvrtého ročníka. Herci a zabávači, ale aj návštevníci si do svojich kalendárov môžu poznačiť dátum 20. - 22. augusta 2027.
Z pôvodnej myšlienky herca a prezidenta festivalu Jozefa Vajdu priniesť na konci letných prázdnin do kúpeľného mesta niekoľko divadelných komédií sa počas troch ročníkov stalo veľké podujatie, ktoré využíva rôzne priestory naprieč Piešťanmi. Okrem tradičných scén sa program po novom presunul aj na futbalový štadión, pričom do budúcnosti jeho tvorcovia uvažujú aj o ďalších festivalových lokalitách.
„Už teraz to nie je úplne komorné, je to veľká masová akcia. Sme mestský festival a využívame všetky priestory, ktoré Piešťany ponúkajú: Dom umenia, Kino Fontána, prírodné kino, mestské kultúrne stredisko, Elektráreň. Máme ešte Kúpeľný ostrov, ktorý sme tento rok nemohli využiť, takže budúci rok sa festival možno rozrastie práve tam. A tohtoročnou novinkou bolf futbalový štadión, obrovský priestor, ktorý keď naplníme, môžeme povedať, že sme naplnili celé mesto vrchovato,“ hovorí Jozef Vajda.
Tretí ročník Piešťanských zábalov potvrdil výrazný záujem publika. Najžiadanejšie predstavenia sa vypredávali v priebehu niekoľkých dní a organizátori museli pri vybraných tituloch pridávať reprízy. Divákom organizátori festivalu ponúkli rekordných 68 produkcií a viac ako 200 účinkujúcich, na ktorých sa prišlo pozrieť približne 38 000 návštevníkov.
Zdroj: SITA.sk - Piešťanské zábaly si získavajú čoraz väčšie publikum, štvrtý ročník už má termín – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Len pár dní po skončení 3. ročníka festivalu zábavy Piešťanské zábaly jeho organizátori oznámili termín štvrtého ročníka. Herci a zabávači, ale aj návštevníci si do svojich kalendárov môžu poznačiť dátum 20. - 22. augusta 2027.
Z pôvodnej myšlienky herca a prezidenta festivalu Jozefa Vajdu priniesť na konci letných prázdnin do kúpeľného mesta niekoľko divadelných komédií sa počas troch ročníkov stalo veľké podujatie, ktoré využíva rôzne priestory naprieč Piešťanmi. Okrem tradičných scén sa program po novom presunul aj na futbalový štadión, pričom do budúcnosti jeho tvorcovia uvažujú aj o ďalších festivalových lokalitách.
„Už teraz to nie je úplne komorné, je to veľká masová akcia. Sme mestský festival a využívame všetky priestory, ktoré Piešťany ponúkajú: Dom umenia, Kino Fontána, prírodné kino, mestské kultúrne stredisko, Elektráreň. Máme ešte Kúpeľný ostrov, ktorý sme tento rok nemohli využiť, takže budúci rok sa festival možno rozrastie práve tam. A tohtoročnou novinkou bolf futbalový štadión, obrovský priestor, ktorý keď naplníme, môžeme povedať, že sme naplnili celé mesto vrchovato,“ hovorí Jozef Vajda.
Tretí ročník Piešťanských zábalov potvrdil výrazný záujem publika. Najžiadanejšie predstavenia sa vypredávali v priebehu niekoľkých dní a organizátori museli pri vybraných tituloch pridávať reprízy. Divákom organizátori festivalu ponúkli rekordných 68 produkcií a viac ako 200 účinkujúcich, na ktorých sa prišlo pozrieť približne 38 000 návštevníkov.
Zdroj: SITA.sk - Piešťanské zábaly si získavajú čoraz väčšie publikum, štvrtý ročník už má termín – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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