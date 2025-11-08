Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

08. novembra 2025

Piešťany odmietli ponuku kúpeľov na získanie bývalého hotela Slovan výmenou za akcie


Slovenské liečebné kúpele Piešťany ešte minulý rok ponúkli mestu Piešťany bývalý hotel Slovan, jednu z najvýznamnejších pamiatok v kúpeľnom meste, výmenou za 10,01 percenta akcií, ktoré vlastní mesto v ...



kupele piestany 676x452 8.11.2025 (SITA.sk) - Slovenské liečebné kúpele Piešťany ešte minulý rok ponúkli mestu Piešťany bývalý hotel Slovan, jednu z najvýznamnejších pamiatok v kúpeľnom meste, výmenou za 10,01 percenta akcií, ktoré vlastní mesto v kúpeľnej spoločnosti.

Ponuka nebola pre mesto dobrá


Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch najnovšie ponuku odmietlo, o opustenú budovu v zlom technickom stave nemá záujem. Podľa primátora Petra Jančoviča ponuka nebola pre mesto dobrá, nadobudnutie tejto nehnuteľnosti do majetku mesta označil za nereálne. Rovnaký názor mali aj poslanci, nepresvedčilo ich ani navýšenie ponuky kúpeľov, ktoré by pridali aj budovy Erna, Lívia a Riviera v blízkosti hotela.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany mali pred piatimi rokmi k dispozícii štúdiu uskutočniteľnosti, v ktorej bola odhadovaná cena rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky na 60 miliónov eur.

Bez ohľadu na rentabilitu je v súčasnej dobe pre mesto nemožné získať takúto sumu, a to ani použitím úverových zdrojov. Už približne štvrtinová suma by znamenala porušenie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a z toho vyplývajúcu povinnosť platiť pokutu a pravdepodobne poslala mesto do nútenej správy,“ uviedol odbor ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Piešťanoch.

Predaj nikdy nebol dotiahnutý do konca


Noblesný hotel postavil v roku 1906 kaviarnik z Budapešti Adolf Rónai ako Grand hotel Rónai. O niekoľko rokov neskôr ho získal vtedajší prevádzkovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. Až do zatvorenia v roku 1985 ho prevádzkovali štátne kúpele. V prvej polovici minulého storočia bol symbolom luxusu, ale aj miestom noblesných spoločenských a kultúrnych podujatí v kúpeľnom meste.

Z času na čas sa v ostatných desaťročiach objavili informácie o tom, že kúpele majú pre objekt bývalého hotela kupca, ale predaj nebol nikdy dotiahnutý do úspešného konca.


Zdroj: SITA.sk - Piešťany odmietli ponuku kúpeľov na získanie bývalého hotela Slovan výmenou za akcie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kúpele Piešťany Primátor Piešťan
Prezident Pellegrini otvoril 27. ročník Vianočnej pošty a stal sa jeho tohtoročným patrónom
Kyjev zničil na Kryme systém protivzdušnej obrany S-400

