|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 8.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohumír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. novembra 2025
Kyjev zničil na Kryme systém protivzdušnej obrany S-400
Odpaľovacie zariadenie systému protivzdušnej obrany S-400 Triumf a muničný sklad ruskej 18. armády na okupovanom ukrajinskom polostrove
Zdieľať
8.11.2025 (SITA.sk) - Odpaľovacie zariadenie systému protivzdušnej obrany S-400 Triumf a muničný sklad ruskej 18. armády na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zničili ukrajinské špeciálne operačné sily, uviedlo ich veliteľstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Muničný sklad sa nachádzal neďaleko mesta Simferopoľ a protivzdušná obrana pri meste Jevpatorija. Útok podnikli v noci na štvrtok.
Prieskumné tímy Hnutia odporu presne určili polohu muničného skladu v obci Udačne. Po overení údajov miesto zasiahli FP-2 drony a spôsobili detonáciu munície a požiar, uviedlo veliteľstvo ukrajinských špeciálnych síl.
V rovnaký deň ukrajinské sily zničili odpaľovacie zariadenie S-400 v obci Ujutne neďaleko mesta Jevpatorija.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev zničil na Kryme systém protivzdušnej obrany S-400 © SITA Všetky práva vyhradené.
Muničný sklad sa nachádzal neďaleko mesta Simferopoľ a protivzdušná obrana pri meste Jevpatorija. Útok podnikli v noci na štvrtok.
Prieskumné tímy Hnutia odporu presne určili polohu muničného skladu v obci Udačne. Po overení údajov miesto zasiahli FP-2 drony a spôsobili detonáciu munície a požiar, uviedlo veliteľstvo ukrajinských špeciálnych síl.
V rovnaký deň ukrajinské sily zničili odpaľovacie zariadenie S-400 v obci Ujutne neďaleko mesta Jevpatorija.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev zničil na Kryme systém protivzdušnej obrany S-400 © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Piešťany odmietli ponuku kúpeľov na získanie bývalého hotela Slovan výmenou za akcie
Piešťany odmietli ponuku kúpeľov na získanie bývalého hotela Slovan výmenou za akcie
<< predchádzajúci článok
Fico sa priznal v priamom prenose, že obyvateľov vystavil nárastu kriminality, tvrdí Remišová
Fico sa priznal v priamom prenose, že obyvateľov vystavil nárastu kriminality, tvrdí Remišová