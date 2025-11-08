Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 8.11.2025
 Meniny má Bohumír
 24hod.sk    Zo zahraničia

08. novembra 2025

Kyjev zničil na Kryme systém protivzdušnej obrany S-400


Odpaľovacie zariadenie systému protivzdušnej obrany S-400 Triumf a muničný sklad ruskej 18. armády na okupovanom ukrajinskom polostrove



gettyimages 2151267849 676x451 8.11.2025 (SITA.sk) - Odpaľovacie zariadenie systému protivzdušnej obrany S-400 Triumf a muničný sklad ruskej 18. armády na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zničili ukrajinské špeciálne operačné sily, uviedlo ich veliteľstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


Muničný sklad sa nachádzal neďaleko mesta Simferopoľ a protivzdušná obrana pri meste Jevpatorija. Útok podnikli v noci na štvrtok.

Prieskumné tímy Hnutia odporu presne určili polohu muničného skladu v obci Udačne. Po overení údajov miesto zasiahli FP-2 drony a spôsobili detonáciu munície a požiar, uviedlo veliteľstvo ukrajinských špeciálnych síl.

V rovnaký deň ukrajinské sily zničili odpaľovacie zariadenie S-400 v obci Ujutne neďaleko mesta Jevpatorija.


Zdroj: SITA.sk - Kyjev zničil na Kryme systém protivzdušnej obrany S-400 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krym ukrajinský útok vojna na Ukrajine
