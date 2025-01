Pietna spomienka aj zlepšenie bezpečnosti. Zastávku pri Spišskej Kapitule chcú vybudovať do prvého výročia tragédie

O život prišli tri dievčatá

Upravené bude aj parkovisko

Oslovení boli viacerí umelci

6.1.2025 (SITA.sk) - S výstavbou autobusovej zastávky pri Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí (okr. Levoča), kde sa vlani v apríli stala tragédia, by Prešovský samosprávny kraj (PSK) chcel začať hneď po zime.Informovala o tom agentúru SITA jeho hovorkyňa Daša Jeleňová , podľa ktorej chcú investičný projekt stihnúť do prvého výročia smutnej udalosti. Kraj chce vybudovať miesto pre zastavenie autobusu, priestor pre plynulé a bezpečné nastupovanie a vystupovanie s priľahlým chodníkom a prechodom pre chodcov. Súčasťou investičného zámeru je aj návrh spevnenej plochy pre vznik pietneho miesta. Umiestnené tam bude umelecké dielo, o ktorého vznik sa postará Spišské biskupstvo.Prešovský kraj chce aj takýmto spôsobom zamedziť ďalším nešťastiam, aké sa stalo 6. apríla 2024. Stojací autobus, ktorý sa dal náhle do pohybu, pripravil o život tri dievčatá vo veku 17 a 18 rokov, Luciu, Sofiu a Katarínu. Siedmi ľudia sa pritom zranili. Správa a údržba ciest PSK je podľa Jeleňovej v štádiu vypracovania projektovej dokumentácie.Na jej základe bude známy aj rozpočet investície, v súčasnosti odhadovaný na približne 100- tisíc eur.„Čo sa týka termínu samotných stavebných prác, ak to dovolí počasie a poveternostné podmienky, začali by sme hneď po zime, na prelome mesiacov február a marec,“ avizovala. Prešovský samosprávny kraj participuje na zámere spolu s mestom Spišské Podhradie.„Ide nám o eliminovanie rizík na ceste III. triedy (3220) a zvýšenie bezpečnosti návštevníkov, pútnikov i turistov, ktorí v hojnom počte navštevujú Spišskú Kapitulu,“ dodala hovorkyňa PSK. Mesto Spišské Podhradie pripravuje v rámci spolupráce úpravu parkoviska pri Kapitule. V budúcnosti by sa už podľa jeho primátora Michala Kapustu autobusy nemali otáčať na poslednej terase kaskádového parkoviska, vybudovať chcú z neho výjazd na hlavnú cestu smerom k salašu.„Vkladáme do toho veľa energie aj financií, aby to bolo bezpečné,“ povedal primátor ešte počas novembra. Samotní návštevníci budú môcť následne vystúpiť priamo na parkovisku pri Kapitule a odtiaľ prejsť chodníkom rovno k Biskupskej záhrade, teda mimo hlavnej cesty.Podoba pietneho miesta bude na samotnom Spišskom biskupstve, ktoré už oslovilo viacerých umelcov.„Po tragédii, ktorá sa tam odohrala, sme tam umiestnili tri jednoduché drevené kríže. Niet takmer dňa či večera, aby tam nehorela sviečka. Ľudia tam prichádzajú, modlia sa,“ odôvodnil potrebu vybudovať pietne miesto pre SITA spišský biskup František Trstenský . Podľa jeho slov má byť také, aké boli tri dievčatá.„Kladiem si na srdce, aby pamätník nebol nejakým mauzóleom, ale jemný, krehký, a zároveň umelecky veľmi pekný tak, ako je krása ľudského života, o to viac, ak ide o nevinný dievčenský život,“ dodal.