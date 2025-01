Trnava investuje do bezpečnosti. Nový kamerový systém za 3,8 milióna eur bude doplnený aj o reproduktory

Systém bude doplnený aj o reproduktory

Aktuálny systém je už zastaralý

6.1.2025 (SITA.sk) - Trnava si zásadným spôsobom zmodernizuje kamerový systém v centrálnej mestskej časti. Zákazku za viac ako 3,8 milióna eur vo verejnom obstarávaní získala spoločnosť Slovanet . Okrem samotného kamerového systému je jej súčasťou aj dodanie dátovo – analytickej platformy, projektovej dokumentácie, ako aj podpora pri prevádzke systému. Mesto chce investíciu financovať prevažne z eurofondov Základnou myšlienkou nového kamerového systému je v maximálnej možnej miere zjednodušiť a zautomatizovať prácu pracovníkov dohľadového centra. Na incidenty v uliciach by ich mali upozorniť automatické inteligentné funkcie nástrojov. Okrem využitia pre sledovanie vybraných lokalít kamerami bude systém doplnený aj o reproduktory."Účelom použitia týchto reproduktorov je núdzové vyhlásenie výzvy z dohľadového centra na upustenie od konania ohrozujúceho verejný záujem. Takáto komunikácia má výrazný psychologický efekt na osobu konajúcu proti záujmom mesta alebo porušujúcu všeobecný princíp slušného správania sa," píše sa v dokumentácii k modernizácii kamerového systému.Trnava pôvodne plánovala zmodernizovať svoj kamerový systém v centre mesta už minulý rok. Na finančne náročný projekt získala vtedy eurofondy, napokon od neho odstúpila. Vedenie mesta vtedy vyhodnotilo, že práce by nebolo možné dokončiť do konca minulého roku, čo bol posledný možný termín na čerpanie "starých" eurofondov.Existujúci kamerový systém Mestskej polície mesta Trnava postupne budovali od 90. rokov minulého storočia a funguje ako hybrid rôznych systémov a technológií. Systém je už nielen zastaralý, ale vyžaduje si aj časté servisné zásahy.