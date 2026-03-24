Pije váš školák dosť tekutín? Je to dôležitejšie, než si myslíte


ilustr obr 676x451 24.3.2026 (SITA.sk) - Jeho telo sa totiž stále vyvíja a obsahuje viac vody než telo dospelého. Nedostatok tekutín preto môže rýchlo ovplyvniť jeho zdravie, ale aj výkon v škole.

Odporúčaná dávka tekutín



Ak hovoríme o deťoch v školskom veku, odporúča sa vypiť 1,5 – 2 litre tekutín denne. Samozrejme, toto množstvo kolíše podľa okolností, malo by byť vyššie napríklad pri športe alebo v horúčavách, pretože vtedy strácajú deti veľa tekutín potením a bez ich dopĺňania sa rýchlejšie unavia.

Aké tekutiny piť


Najlepšia voľba je čistá voda, prípadne nesladený čaj. Sladené nápoje by mali deti piť len výnimočne. Našťastie, ako ukázal aj ostatný prieskum školského programu o vyváženom životnom štýle Viem, čo zjem, pitie sladených alebo dochucovaných nápojov u školákov na Slovensku postupne klesá. Kým v roku 2017 pilo takéto nápoje 28 % školákov, v roku 2024 to bolo už iba 16 %. Naopak, vzrástol podiel detí, ktoré pili nesladené nápoje.

Prečo je dodržiavanie pitného režimu dôležité


Tých dôvodov je viac. Voda pomáha prenášať živiny do buniek, podporuje rast svalov, kostí a celkový vývoj organizmu. Tiež stimuluje fungovanie mozgu a sústredenie. Totiž aj mierna dehydratácia môže spôsobiť únavu, bolesti hlavy, podráždenosť a zhoršené sústredenie – čo ovplyvňuje školský výkon. A samozrejme, dostatočný príjem tekutín pomáha predchádzať zdravotným problémom ako sú napríklad zápcha, infekcie močových ciest, bolesti hlavy či únava.

Na záver je dôležité si uvedomiť, že správny pitný režim nie je maličkosť, ale základný pilier zdravého detstva. Dostatočný príjem tekutín podporuje sústredenie v škole, fyzickú výkonnosť pri športe aj celkovú pohodu počas celého dňa. Keď deti pravidelne pijú vodu, učia sa zároveň vytvárať zdravé návyky, ktoré si prenesú do dospelosti. Práve malé každodenné rozhodnutia – siahnuť po pohári vody namiesto sladeného nápoja – môžu mať veľký vplyv na ich energiu, imunitu aj schopnosť naplno rozvíjať svoj potenciál.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Pije váš školák dosť tekutín? Je to dôležitejšie, než si myslíte

