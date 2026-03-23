Správy
Pondelok 23.3.2026
Meniny má Adrián
23. marca 2026
Ministerstvo vnútra zabezpečí policajtom aj lesníkom nové rovnošaty, pripravuje verejné obstarávanie
Ministerstvo vnútra SR pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie pracovných rovnošiat pre príslušníkov
23.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie pracovných rovnošiat pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a štátnych zamestnancov – lesníkov. Ako v tejto súvislosti rezort informoval, predmetom obstarávania sú pracovné nohavice, bundy a v prípade policajtov aj pracovné kombinézy. Celkovo ide o 208-tisíc kusov výstroja.
„Konkrétne pôjde o čierne nohavice, bundy a kombinézy pre Policajný zbor v počte 146-tisíc kusov, modré nohavice a krátke bundy pre Hasičský a záchranný zbor v počte 54-tisíc kusov nohavice a bundy pre štátnych zamestnancov – lesníkov v počte 8-tisíc kusov. Účelom obstarávania je priebežná obnova existujúcich zásob a zabezpečenie dostatočného množstva kvalitného výstroja aj pre novoprijatých príslušníkov, a to vzhľadom na prirodzené opotrebovanie pracovných rovnošiat a ich obmedzenú životnosť. Tým sa zabezpečí riadny a plynulý výkon služby,“ uviedlo ministerstvo.
Obstarávanie bude podľa rezortu zabezpečené formou verejnej súťaže, výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej dohody na obdobie štyroch rokov s jedným uchádzačom v celkovej predpokladanej hodnote 22 776 000 eur bez DPH. Rezort vnútra bude z rámcovej dohody čerpať postupne podľa aktuálnych potrieb a výsledná cena vzíde zo súťaže na trhu.
„Verejná súťaž na rovnaký predmet zákazky bola vyhlásená už v roku 2024, avšak toto verejné obstarávanie bolo zrušené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko v predmetnom verejnom obstarávaní neboli predložené viac ako dve ponuky, a zároveň sa v priebehu verejného obstarávania zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo," vysvetlilo ministerstvo vnútra. Posledné nákupy na doplnenie skladových zásob týchto výstrojných súčastí sa tak uskutočnili koncom roka 2018.
„Z tejto skutočnosti vyplýva, že aktuálne skladové zásoby výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru sú minimálne. Výstrojné súčasti pracovnej rovnošaty pre lesníkov boli nakupované v roku 2015, pričom aj v tomto prípade sú skladové zásoby minimálne a niektoré veľkosti už nie sú dostupné,“ doplnil rezort vnútra. Dodal, že ide o štandardnú a nevyhnutnú obnovu výstrojného zabezpečenia, ktorá zodpovedá dlhodobým potrebám rezortu.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra zabezpečí policajtom aj lesníkom nové rovnošaty, pripravuje verejné obstarávanie © SITA Všetky práva vyhradené.
