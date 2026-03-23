 24hod.sk    Z domova

23. marca 2026

Ministerstvo vnútra zabezpečí policajtom aj lesníkom nové rovnošaty, pripravuje verejné obstarávanie


Tagy: Policajná rovnošata Verejné obstarávanie

Ministerstvo vnútra SR pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie pracovných rovnošiat pre príslušníkov



23.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie pracovných rovnošiat pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a štátnych zamestnancov – lesníkov. Ako v tejto súvislosti rezort informoval, predmetom obstarávania sú pracovné nohavice, bundy a v prípade policajtov aj pracovné kombinézy. Celkovo ide o 208-tisíc kusov výstroja.

Konkrétne pôjde o čierne nohavice, bundy a kombinézy pre Policajný zbor v počte 146-tisíc kusov, modré nohavice a krátke bundy pre Hasičský a záchranný zbor v počte 54-tisíc kusov nohavice a bundy pre štátnych zamestnancov – lesníkov v počte 8-tisíc kusov. Účelom obstarávania je priebežná obnova existujúcich zásob a zabezpečenie dostatočného množstva kvalitného výstroja aj pre novoprijatých príslušníkov, a to vzhľadom na prirodzené opotrebovanie pracovných rovnošiat a ich obmedzenú životnosť. Tým sa zabezpečí riadny a plynulý výkon služby,“ uviedlo ministerstvo.

Obstarávanie bude podľa rezortu zabezpečené formou verejnej súťaže, výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej dohody na obdobie štyroch rokov s jedným uchádzačom v celkovej predpokladanej hodnote 22 776 000 eur bez DPH. Rezort vnútra bude z rámcovej dohody čerpať postupne podľa aktuálnych potrieb a výsledná cena vzíde zo súťaže na trhu.

Verejná súťaž na rovnaký predmet zákazky bola vyhlásená už v roku 2024, avšak toto verejné obstarávanie bolo zrušené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko v predmetnom verejnom obstarávaní neboli predložené viac ako dve ponuky, a zároveň sa v priebehu verejného obstarávania zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo," vysvetlilo ministerstvo vnútra. Posledné nákupy na doplnenie skladových zásob týchto výstrojných súčastí sa tak uskutočnili koncom roka 2018.

Z tejto skutočnosti vyplýva, že aktuálne skladové zásoby výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru sú minimálne. Výstrojné súčasti pracovnej rovnošaty pre lesníkov boli nakupované v roku 2015, pričom aj v tomto prípade sú skladové zásoby minimálne a niektoré veľkosti už nie sú dostupné,“ doplnil rezort vnútra. Dodal, že ide o štandardnú a nevyhnutnú obnovu výstrojného zabezpečenia, ktorá zodpovedá dlhodobým potrebám rezortu.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra zabezpečí policajtom aj lesníkom nové rovnošaty, pripravuje verejné obstarávanie © SITA Všetky práva vyhradené.

