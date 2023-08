Pikna bol za vinu Kočnera v prípade vraždy Kuciaka, k rozsudku priložil svoje deväťstranové stanovisko

Dôkazy sa dopĺňajú

Záznamy sú podľa sudcu jasné

Podozrivé emotikony

4.8.2023 (SITA.sk) - Za vinu obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka hlasoval sudca Jozef Pikna . Ako informuje Denník N, vyplýva to z písomného vypracovania rozsudku. Denník zároveň pripomína, že predsedníčka senátu Ružena Sabová pri vyhlasovaní rozsudku v máji tohto roku oznámila, že hlasovanie o nevine Mariana Kočnera bolo v pomere 2:1. Tretím členom senátu bol sudca Rastislav Stieranka Pikna podľa denníka k rozsudku priložil svoje deväťstranové odlišné stanovisko, v ktorom vysvetľuje, prečo je na rozdiel od zvyšných dvoch členov senátu presvedčený o vine Mariana Kočnera.„Dôkazy podľa neho vytvárajú „logickú a ničím nenarušovanú sústavu navzájom sa doplňujúcich dôkazov, ktoré vo svojom celku vylučujú možnosť iného záveru, než je ten, že obžalovaný Marian Kočner spáchal skutok“. Pikna tiež píše, že jeho odlišné stanovisko môže napomôcť zohľadniť všetky aspekty prípadu pri rozhodovaní odvolacieho súdu „v záujme dosiahnutia spravodlivého rozhodnutia"," uvádza denník.Pikna podľa Denníka N vidí jednoznačný motív v prípade Mariana Kočnera v tom, že Kuciak ho ohrozoval svojimi textami a že prokurátori Peter Šufliarsky Maroš Žilinka ho zase ohrozovali v trestnom konaní.„Zo záznamov zo sledovania Jána Kuciaka vyplýva, že Marianovi Kočnerovi sa nedarilo odhaliť a zaznamenať negatívne správanie Jána Kuciaka či jeho blízkych, čím sa mu vyhrážal aj v telefonáte, čím by ho mohol vydierať, zosmiešniť a eliminovať,“ cituje denník sudcu.Pokiaľ ide o komunikáciu z Threemy, sudca podľa denníka videl snahu „zahmlievať či prispôsobovať význam tomu, čomu podľa ich (obžalovaných Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera) presvedčenia uveril prvostupňový súd pri svojom prvotnom rozhodovaní“.„Keď sa podľa súdu javilo nejaké vysvetlenie ako nelogické, Alena Zsuzsová argumentovala, že ide o vtip, na ktorý vlastne Marian Kočner nereagoval. Podľa sudcu sú v Threeme časti, ktoré sa vo vzájomných súvislostiach s ostatnými dôkazmi nedajú logicky vykladať inak ako tak, že súvisia s objednávkami vrážd," uvádza denník.Sudca podľa denníka upozorňuje aj na správu, kde Marian Kočner použil ikony 50-tisíc, lebka a „soon“ (čoskoro). V tejto súvislosti neverí, že by mohlo ísť o sumu určenú na zbieranie podpisov pre politickú stranu. Aj preto, že Alena Zsuzsová na to odpovedala, že toľko určite nie a cena sa upraví.„Nie je zrejmé, ako by bolo možné túto cenu ešte dodatočne upravovať, keď už bola vynaložená na ,sociálne balíčky‘,“ konštatuje podľa denníka Pikna.