Pilierom fungovania koalície je Koaličná zmluva, partneri by mali svoje požiadavky riešiť najskôr interne

Požiadavky by mali byť prebraté na Koaličnej rade

Sulík chce, aby Kolíková zostala ministerkou

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Základným pilierom fungovania vládnej koalície je Koaličná zmluva, ktorá vznikla po náročných rokovaniach štyroch koaličných partnerov. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) tak reaguje na „presuny" poslancov v rámci vládnej koalície. Stanovisko hnutia poskytol jeho hovorca Matúš Bystriansky Predsedovia vládnych strán svojim podpisom Koaličnej zmluvy podľa OĽaNO potvrdili súhlas s jej dodržiavaním.„Hnutie OĽaNO je zodpovedný koaličný partner, ktorý vždy dodržiava vzájomné dohody. Rovnaký prístup pochopiteľne očakávame aj od našich partnerov, preto ich žiadame, aby rešpektovali platnú Koaličnú zmluvu vrátane prerozdelenia ministerských postov pre jednotlivé strany a hnutia,“ uvádza sa v stanovisku OĽaNO.Hnutie nepovažuje zo strany koaličných partnerov za konštruktívne to, že svoje požiadavky oznamujú prostredníctvom médií. OĽaNO bude svoje postoje vyjadrovať tam, kde sa to má, teda na Koaličnej rade.Nespokojné krídlo Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej v stredu 8. septembra oznámilo, že opúšťa stranu Za ľudí a vstupuje do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Zo strany Za ľudí okrem ministerky Kolíkovej vystupujú aj poslanci parlamentu Vladimír Ledecký Ján Benčík , ktorý nie je členom Za ľudí, iba za ňu kandidoval v parlamentných voľbách. Požiadavkou predsedu strany SaS Richarda Sulíka je, aby Kolíková ostala ministerkou spravodlivosti.