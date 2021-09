Rusi a Bielorusi utužujú vzájomné vzťahy, Putin a Lukašenko ohlásili pokroky v integrácii krajín

Bolo schválených 28 programov

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidenti Ruska a Bieloruska vo štvrtok oznámili, že urobili výrazný pokrok v integrácii ekonomík ich krajín, vrátane vytvorenia spoločných energetických a finančných trhov.Krok by mal podporiť Bielorusko, ktoré čelí sankciám Západu za násilnú reakciu na protesty proti výsledkom prezidentských volieb a presmerovanie lietadla s opozičným novinárom a jeho následné zadržanie. Rusku zase prinesie posilnenie postavenia v krajine, ktorá je nárazníkom s členskými štátmi NATO. Ruský prezident Vladimir Putin a jeho bieloruský kolega Alexander Lukašenko sa vo štvrtok stretli na takmer štyri hodiny a oznámili, že 28 programov zameraných na posilnenie integrácie bolo schválených. Tieto programy spadajú pod únijnú dohodu z roku 1999, ktorá vyzýva na úzke politické, ekonomické a vojenské väzby, no nepredstavuje úplné zlúčenie krajín.Rusko podporuje bieloruskú ekonomiku lacnými dodávkami energií a úvermi, no väzby medzi krajinami boli často napäté, najmä pre Lukašenkovu kritiku Moskvy, že sa ho snaží prinútiť, aby sa vzdal cenených ekonomických aktív a v konečnom dôsledku aj nezávislosti krajiny.Spomenuté programy okrem iného zahŕňajú vytvorenie jednotného trhu s plynom do konca roka 2023.Rokovania sa uskutočnili zároveň so začiatkom spoločných rusko-bieloruských vojenských cvičení, na ktorých sa zúčastňuje približne 200-tisíc vojakov, vrátane 2 500 Rusov vyslaných do Bieloruska. Podľa oficiálnych predstaviteľov sa cvičenia nezameriavajú na konkrétne krajiny ako nepriateľov.Náčelník bieloruského generálneho štábu Viktor Gulevič sa však vyjadril, že cvičenia „sa stanú istým signálom pre kolektívny Západ o nezmyselnosti komunikácie z pozície moci s ľuďmi z Bieloruska, Ruska, Kazachstanu a ďalších krajín Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti“.Po tom, ako v auguste 2020 v Bielorusku vypukli demonštrácie proti Lukašenkovi, oznámilo Rusko, že je v prípade žiadosti Minska ochotné poslať do krajiny svoje vojsko. Protesty pokračovali niekoľko mesiacov, no v zime po tvrdých zásahoch úradov postupne ustávali.Úrady medzičasom zadržali a uväznili viacerých zástupcov opozície a zatvorili nezávislé médiá. Po stretnutí prezidentov sa teraz Putin vyjadril, že situácia v Bielorusku sa „výrazne stabilizovala“.