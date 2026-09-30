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30. septembra 2026
Piloti sa údajne počas letu do Tel Avivu pobili, objavil sa aj nôž. Lietadlo núdzovo pristálo v Saudskej Arábii – FOTO, VIDEO
Boeing spoločnosti Flydubai vyslal počas letu núdzové signály vrátane kódu upozorňujúceho na možné nezákonné zasahovanie do letu. Izrael spočiatku preveroval možný únos, všetci cestujúci sú však v ...
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Lietadlo spoločnosti Flydubai smerujúce z Dubaja do Tel Avivu muselo v stredu núdzovo pristáť v Saudskej Arábii po incidente na palube. Podľa izraelských médií mu predchádzal fyzický konflikt medzi pilotmi a objaviť sa pri ňom mal aj nôž. Letecká spoločnosť tieto okolnosti zatiaľ nepotvrdila. Lietadlo bezpečne pristálo na letisku v meste Tabúk a všetci cestujúci sú v bezpečí.
Let FZ1073 najskôr vyslal všeobecný núdzový signál s kódom 7700 a následne kód 7500 signalizujúci možné nezákonné zasahovanie do letu vrátane únosu lietadla. Neskôr opäť vyslal kód 7700. Lietadlo následne zmenilo smer a zamierilo do Saudskej Arábie, kde bezpečne pristálo. Sekvenciu núdzových kódov a odklon letu zaznamenala služba Flightradar24.
Prvé signály vyvolali v Izraeli obavy z možného únosu. Izraelské vzdušné sily podľa tamojších médií vyslali do vzduchu stíhačky. Kancelária premiéra Benjamina Netanjahua neskôr oznámila, že incident nepovažuje za únos lietadla.
WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft flydubai.
- Yedioth Ahronot News. https://t.co/Y4Fp7vUirI pic.twitter.com/ySOKQzuz3l
— Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026
Izraelský denník The Jerusalem Post s odvolaním sa na izraelského predstaviteľa informoval, že núdzovej situácii predchádzal konflikt medzi pilotmi. Podľa denníka mal jeden z pilotov bodnúť druhého a následne sa údajne pokúsiť prevziať kontrolu nad lietadlom. Izraelské zdroje podľa denníka preverujú aj možnosť, že sa mohol pokúsiť lietadlo úmyselne zrútiť.
A violent altercation and stabbing in the cockpit of a FlyDubai flight over Saudi Arabia this morning caused the 737-8 to plummet 18,400 feet in just under two minutes, exceeding its maximum operating speed by nearly 100 kts.
The aircraft landed safely in Tabuk. pic.twitter.com/POg0WCN1WS
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2026
Podľa rovnakého zdroja zasiahli do incidentu ďalší členovia posádky a cestujúci, ktorí mali pilota spacifikovať. The Jerusalem Post zároveň informoval, že lietadlo počas incidentu prudko stratilo výšku. Tieto okolnosti zatiaľ Flydubai oficiálne nepotvrdil.
Izraelský portál Ynet takisto informoval, že úrady preverujú podozrenie, či sa jeden z pilotov nepokúsil lietadlo úmyselne zrútiť. Podľa portálu bolo na palube 174 cestujúcich vrátane 27 detí. Vyšetrovatelia preverujú okolnosti a možný motív incidentu.
Photos are circulating reportedly of a passenger who, along with other passengers, managed to subdue one of the pilots on board Flydubai flight FZ1073.
An Israeli official said there was suspicion that one pilot may have tried to crash the aircraft before the other pilot, with… pic.twitter.com/hS08XIM8Lf
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2026
Samotná spoločnosť Flydubai bola vo svojom vyjadrení podstatne zdržanlivejšia. Potvrdila iba, že let FZ1073 z Dubaja do Tel Avivu „zaznamenal počas letu incident“ a bezpečne pristál v Tabúku. „Všetci cestujúci sú v bezpečí a sú evidovaní,“ uviedol hovorca spoločnosti pre AFP. Aerolínie oznámili, že spolupracujú s príslušnými úradmi.
Kancelária izraelského premiéra následne oznámila, že „incident je pod kontrolou“ a úrady podnikajú kroky na bezpečný návrat izraelských cestujúcich domov. Izrael a Saudská Arábia nemajú oficiálne diplomatické vzťahy.
Zdroj: SITA.sk - Piloti sa údajne počas letu do Tel Avivu pobili, objavil sa aj nôž. Lietadlo núdzovo pristálo v Saudskej Arábii – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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