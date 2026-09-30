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 24hod.sk    Zo zahraničia

30. septembra 2026

Piloti sa údajne počas letu do Tel Avivu pobili, objavil sa aj nôž. Lietadlo núdzovo pristálo v Saudskej Arábii – FOTO, VIDEO


Tagy: Lietadlo Núdzové pristátie Piloti

Boeing spoločnosti Flydubai vyslal počas letu núdzové signály vrátane kódu upozorňujúceho na možné nezákonné zasahovanie do letu. Izrael spočiatku preveroval možný únos, všetci cestujúci sú však v ...



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gettyimages 1479335037 676x380 30.9.2026 (SITA.sk) - Boeing spoločnosti Flydubai vyslal počas letu núdzové signály vrátane kódu upozorňujúceho na možné nezákonné zasahovanie do letu. Izrael spočiatku preveroval možný únos, všetci cestujúci sú však v bezpečí.

Lietadlo spoločnosti Flydubai smerujúce z Dubaja do Tel Avivu muselo v stredu núdzovo pristáť v Saudskej Arábii po incidente na palube. Podľa izraelských médií mu predchádzal fyzický konflikt medzi pilotmi a objaviť sa pri ňom mal aj nôž. Letecká spoločnosť tieto okolnosti zatiaľ nepotvrdila. Lietadlo bezpečne pristálo na letisku v meste Tabúk a všetci cestujúci sú v bezpečí.

Let FZ1073 najskôr vyslal všeobecný núdzový signál s kódom 7700 a následne kód 7500 signalizujúci možné nezákonné zasahovanie do letu vrátane únosu lietadla. Neskôr opäť vyslal kód 7700. Lietadlo následne zmenilo smer a zamierilo do Saudskej Arábie, kde bezpečne pristálo. Sekvenciu núdzových kódov a odklon letu zaznamenala služba Flightradar24.

Prvé signály vyvolali v Izraeli obavy z možného únosu. Izraelské vzdušné sily podľa tamojších médií vyslali do vzduchu stíhačky. Kancelária premiéra Benjamina Netanjahua neskôr oznámila, že incident nepovažuje za únos lietadla.



Izraelský denník The Jerusalem Post s odvolaním sa na izraelského predstaviteľa informoval, že núdzovej situácii predchádzal konflikt medzi pilotmi. Podľa denníka mal jeden z pilotov bodnúť druhého a následne sa údajne pokúsiť prevziať kontrolu nad lietadlom. Izraelské zdroje podľa denníka preverujú aj možnosť, že sa mohol pokúsiť lietadlo úmyselne zrútiť.



Podľa rovnakého zdroja zasiahli do incidentu ďalší členovia posádky a cestujúci, ktorí mali pilota spacifikovať. The Jerusalem Post zároveň informoval, že lietadlo počas incidentu prudko stratilo výšku. Tieto okolnosti zatiaľ Flydubai oficiálne nepotvrdil.

Izraelský portál Ynet takisto informoval, že úrady preverujú podozrenie, či sa jeden z pilotov nepokúsil lietadlo úmyselne zrútiť. Podľa portálu bolo na palube 174 cestujúcich vrátane 27 detí. Vyšetrovatelia preverujú okolnosti a možný motív incidentu.



Samotná spoločnosť Flydubai bola vo svojom vyjadrení podstatne zdržanlivejšia. Potvrdila iba, že let FZ1073 z Dubaja do Tel Avivu „zaznamenal počas letu incident“ a bezpečne pristál v Tabúku. „Všetci cestujúci sú v bezpečí a sú evidovaní,“ uviedol hovorca spoločnosti pre AFP. Aerolínie oznámili, že spolupracujú s príslušnými úradmi.

Kancelária izraelského premiéra následne oznámila, že „incident je pod kontrolou“ a úrady podnikajú kroky na bezpečný návrat izraelských cestujúcich domov. Izrael a Saudská Arábia nemajú oficiálne diplomatické vzťahy.


Zdroj: SITA.sk - Piloti sa údajne počas letu do Tel Avivu pobili, objavil sa aj nôž. Lietadlo núdzovo pristálo v Saudskej Arábii – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lietadlo Núdzové pristátie Piloti
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