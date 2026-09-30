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30. septembra 2026
Oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sú otvorené pre verejnosť, ministerstvo sľubuje bohatý program
Verejnosť si tak pripomenie jednu z najťažších operácii na našom území. Oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Verejnosť si tak pripomenie jednu z najťažších operácii na našom území.
Oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, ktorou sa začalo priame oslobodzovanie Československa, budú už tento víkend. Uskutočnia sa v sobotu 3. októbra v areáli Pamätníka 1. československého armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle a v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku.
Ako pripomenulo ministerstvo obrany, oslavy sú otvorené pre verejnosť, ktorá si jednu z najťažších vojenských operácii na našom území pripomenie spolu s najvyššími ústavnými činiteľmi, zahraničnými hosťami, predstaviteľmi diplomatického zboru a účastníkmi protifašistického odboja.
Program na Dukle sa začne o 9:00 a potrvá do 14:00. Súčasťou bude prezentácia klubov vojenskej histórie a dobovej poľnej kuchyne. O 11:00 sa uskutoční pietny akt kladenia vencov, po ktorom bude o 11:50 nasledovať slávnostný program s príhovormi hostí.
Bohatý program ministerstvo obrany sľubuje aj v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku. Program sa začne o 9:00 a skončí o 16:00. Pre návštevníkov sú prichystané statické aj dynamické ukážky vojenskej techniky, a tiež sprievodný kultúrny program.
Fotogaléria k článku: Oslavy 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku na Dukle (fotografie)
"Cieľom osláv je dôstojne si pripomenúť hrdinstvo a obete účastníkov Karpatsko-duklianskej operácie a zároveň priblížiť jej historický význam širokej verejnosti," uvádza ministerstvo obrany ako hlavný organizátor osláv.
Karpatsko-duklianska operácia sa uskutočnila od 8. septembra do 28. októbra 1944 ako súčasť Východokarpatskej operácie s cieľom prekonať karpatské priesmyky a poskytnúť pomoc Slovenskému národnému povstaniu.
Významne sa do nej zapojili aj príslušníci 1. československého armádneho zboru, ktorého jednotky 6. októbra 1944 prekročili hranice Slovenska. Náročné boje si vyžiadali vysoké straty. Československý armádny zbor skončil so 1 630 mŕtvymi a nezvestnými, a ďalších vyše 4 000 vojakov bolo zranených.
Zdroj: SITA.sk - Oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sú otvorené pre verejnosť, ministerstvo sľubuje bohatý program © SITA Všetky práva vyhradené.
Oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, ktorou sa začalo priame oslobodzovanie Československa, budú už tento víkend. Uskutočnia sa v sobotu 3. októbra v areáli Pamätníka 1. československého armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle a v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku.
Oslavy sú otvorené pre verejnosť
Ako pripomenulo ministerstvo obrany, oslavy sú otvorené pre verejnosť, ktorá si jednu z najťažších vojenských operácii na našom území pripomenie spolu s najvyššími ústavnými činiteľmi, zahraničnými hosťami, predstaviteľmi diplomatického zboru a účastníkmi protifašistického odboja.
Program na Dukle sa začne o 9:00 a potrvá do 14:00. Súčasťou bude prezentácia klubov vojenskej histórie a dobovej poľnej kuchyne. O 11:00 sa uskutoční pietny akt kladenia vencov, po ktorom bude o 11:50 nasledovať slávnostný program s príhovormi hostí.
Program v areáli Vojenského historického múzea
Bohatý program ministerstvo obrany sľubuje aj v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku. Program sa začne o 9:00 a skončí o 16:00. Pre návštevníkov sú prichystané statické aj dynamické ukážky vojenskej techniky, a tiež sprievodný kultúrny program.
Fotogaléria k článku: Oslavy 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku na Dukle (fotografie)
"Cieľom osláv je dôstojne si pripomenúť hrdinstvo a obete účastníkov Karpatsko-duklianskej operácie a zároveň priblížiť jej historický význam širokej verejnosti," uvádza ministerstvo obrany ako hlavný organizátor osláv.
Karpatsko-duklianska operácia sa uskutočnila od 8. septembra do 28. októbra 1944 ako súčasť Východokarpatskej operácie s cieľom prekonať karpatské priesmyky a poskytnúť pomoc Slovenskému národnému povstaniu.
Významne sa do nej zapojili aj príslušníci 1. československého armádneho zboru, ktorého jednotky 6. októbra 1944 prekročili hranice Slovenska. Náročné boje si vyžiadali vysoké straty. Československý armádny zbor skončil so 1 630 mŕtvymi a nezvestnými, a ďalších vyše 4 000 vojakov bolo zranených.
Zdroj: SITA.sk - Oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sú otvorené pre verejnosť, ministerstvo sľubuje bohatý program © SITA Všetky práva vyhradené.
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