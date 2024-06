Piloti si uctili pamiatku generála M. R. Štefánika, absolvovali spomienkový let po jeho poslednej trase (foto)

Položili veniec k jeho soche

Posledný lietajúci stroj Caproni

24.6.2024 (SITA.sk) - Piloti ultraľahkých lietadiel si uctili pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika . Leteckí veteráni a piloti Slovenskej leteckej federácie absolvovali spomienkový let po poslednej leteckej trase generála Milana Rastislava Štefánika, a teda z Talianska cez Maďarsko do Bratislavy s nízkym preletom nad dráhou bratislavského letiska.Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Demovičová . Piloti v odletovej hale letiska položili veniec k soche Štefánika a uctili si tak jeho odkaz pri príležitosti 105. výročia jeho úmrtia.„Skupina pilotov, medzi ktorými bol aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella či bývalý veliteľ leteckej základne Sliač Vladimír Lisý, odletela v sobotu 22. júna cez Slovinsko do Talianska. Preleteli nad letiskom Udine/Campoformido, odkiaľ pokračovali traťou cez maďarské letisko Fertoszentmiklos. Kopírovali trasu, ktorou sa M. R. Štefánik vracal 4. mája 1919 domov do Československa," priblížila hovorkyňa s tým, že 21 členov posádky priletelo v pondelok do Bratislavy na šiestich lietadlách Viper SD-4, Bristell či Antonov AN-2.Prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk pripomenul, že tento memoriál zaviedli v roku 2015, keď 14 ultraľahkých lietadiel skupinovo preletelo z Lučenca na talianske letisko Francesco Baracca do Nervesa, kde sa nachádza posledný lietajúci stroj Caproni.Na tomto type lietadla absolvoval svoj posledný let z Talianska na Slovensko aj generál Štefánik, pričom jediná existujúca replika historického Štefánikovho lietadla Caproni Ca.33 na svete visí v odletovej hale Letiska M. R. Štefánika v Bratislave od roku 2012. Replika je zapožičaná z Vojenského historického múzea v Piešťanoch.