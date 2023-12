Pinium Family Clinic v Liptovskom Mikuláši: Moderná a komplexná zdravotná starostlivosť pre všetkých

Komplexná starostlivosť pre celú rodinu

Riešenie mnohých zdravotných problémov pod jednou strechou

Profesionálny tím a moderné vybavenie

Komfort a pohoda na prvom mieste

20.12.2023 (SITA.sk) -Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Predstavuje neoceniteľný dar, ktorý treba chrániť a starať sa oň. V súčasnej dobe, kedy tempo života býva stále rýchlejšie, je dôležité nájsť miesto, kde budeme vedieť vyriešiť naše zdravotné problémy. A nielen naše, ale celej našej rodiny. Takým miestom je Pinium Family Clinic v Liptovskom Mikuláši Pinium Family Clinic nie je len obyčajná poliklinika. Ide o zariadenie jednodňovej chirurgie, ktoré ponúka komplexné služby a stará sa o vás od hlavy až po päty. Nájdete tu ambulanciu všeobecného lekára, chirurgiu, internú ambulanciu, ušno-nosové–krčné, ortopédiu, ultrasonografiu a ďalšie. V ponuke je aj plastická a estetická medicína, kde môžete podstúpiť rôzne zákroky, ktoré vám pomôžu naplniť vaše sny o kráse a mladosti."V rámci jednotlivých ambulancií sme rozšírili služby. Napríklad, čo sa týka všeobecnej ambulancie máme troch lekárov a vieme sa vďaka tomu venovať pacientom omnoho viac. Robia sa rôzne nadštandardné preventívne prehliadky spojené aj so sonografiou, EKG vyšetrením a podobne. U nás môžete preventívnu prehliadku absolvovať častejšie. Podľa mňa preventívna prehliadka raz za dva roky je málo. Počas tohto obdobia sa totiž dokáže dosť rapídne zmeniť zdravotný stav. Preventívne prehliadky robíme nielen pre našich pacientov. V ponuke je viacero balíkov služieb, z ktorých si môže každý vybrať," hovoríOkrem zdravotnej starostlivosti v špecializovaných ambulanciách pre dospelých i detských pacientov klinika realizuje tiež chirurgickú zdravotnú starostlivosť v rôznych odboroch s možnosťou hotelového ubytovania nielen pacienta, ale aj jeho sprievodnej osoby. Jednotlivé chirurgické zákroky sú vykonávané špecialistami v konkrétnych chirurgických odboroch. Hospitalizácia nepresiahne 24 hodín. "Nie sme štandardná chirurgia, ale sme skôr zameraní na jednodňovú chirurgiu. Realizujeme výkony v rámci ušno-nosovo-krčnej chirurgie hlavy, ako je výber nosovej a krčnej mandle, operácie nosa, odstávajúcich ušníc, dutín, hlasiviek, stredného ucha, detské urologické zákroky. Ďalej sú to operácie v rámci estetickej chirurgie ako zmenšovanie, zväčšovanie prsníkov, abdominoplastika, liposukcia, ovisnuté viečka, chirurgia ruky, výber znamienok. Teraz momentálne začíname robiť aj operácie kŕčových žíl a hemoroidy. Ide o veľmi časté zákroky, na ktoré pacient musí čakať veľmi dlho. My však jeho problém dokážeme vyriešiť bez zbytočného čakania," informuje MUDr. Kučerová. "Do budúcna máme v pláne pomôcť riešiť inkontinenciu u žien špeciálnym laserovým ošetrením, ktoré sa robí ambulantne a na Slovensku ho realizuje veľmi málo pracovísk," hovorí zakladateľka Pinium Family Clinic.Pinium Family Clinic je vybavená najmodernejšou technológiou, ktorá je v súlade s najnovšími medicínskymi štandardmi. Vďaka tomu môže tím profesionálov z kliniky pacientom poskytnúť najlepšiu možnú starostlivosť. V tíme zariadenia v Liptovskom Mikuláši nájdete skúsených odborníkov, ktorí sa pravidelne vzdelávajú a sú v kontakte s najnovšími trendmi v medicíne.Nie je to len o liečbe. Je to aj o tom, ako sa pacient a jeho rodina v zariadení cítia. Preto v Pinium Family Clinic je vytvorené prostredie, kde sa budete cítiť príjemne a v bezpečí.Rodinné zariadenie Pinium Family Clinic v Liptovskom Mikuláši poskytuje svojim pacientom maximálne možnú starostlivosť a individuálny prístup pomocou najmodernejších technológií. Presvedčte sa o kvalite služieb na vlastné oči. Váš zdravotný stav je pre tím profesionálov prioritou.Viac informácií na www.piniumclinic.sk alebo na telefónnom čísle 044/521 9016–19, +421 908 259 689.