Fico dáva Slovensku „vzor“, ako šikanovať mladých ľudí, podľa SaS nemá v ničom zábrany (video)

Fico nemá v ničom zábrany

Pellegrinimu hrozia trestným oznámením

20.12.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odsudzuje nenávistné prejavy zo strany predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) voči komukoľvek a osobitne voči mladým ľuďom.Uviedla to bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) na stredajšej tlačovej besede na margo výroku premiéra smerovaného na študenta práva Mareka Janigu.Ten v rozhovore pre Denník N skritizoval dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu. Fico mu odkázal, že „ak má mať študent s pubertálnymi vyrážkami na nose prednosť pred dekanom právnickej fakulty a určovať, čo je pravda a čo nie, Boh ochraňuj túto krajinu".Predseda vlády podľa Kolíkovej nemá v ničom zábrany a použije aj šikanu voči tým, ktorí sa rozhodnú postaviť sa mu do cesty.„Premiér svojím správaním dáva vzor našej krajine, ako šikanovať mladých ľudí. Od takýchto nenávistných a neznášanlivých prejavov je už len krok k hrubému fyzickému násiliu," povedala.Liberáli zároveň vyzývajú predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ), aby bezodkladne vyhlásil voľbu ústavných sudcov. Ak si túto povinnosť nesplní, SaS na predsedu parlamentu podá trestné oznámenie, a to pre spáchanie trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom.„Od 5. septembra veľmi dobre vie, že je problém na ústavnom súde, a to s obsadením ústavných sudcov. Napriek tomu Pellegrini nekoná. Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky," informovala.Kolíková si zároveň myslí, že veci sa nedejú len tak náhodou a predpokladá, že Pellegrini a Fico plánujú politicky ovládnuť ústavný súd.