Pink Floyd oslávi jubileum vydania albumu Dark Side Of The Moon

Dark Side Of The Moon, ôsma štúdiová nahrávka legendárnej skupiny Pink Floyd, vyšla v marci 1973. Jedna z najuznávanejších platní hudobnej histórie je komerčne najúspešnejším albumom skupiny, celosvetovo sa jej predalo v prepočte cez 45 miliónov kusov, čo z nej v tomto ohľade robí aj jeden z najúspešnejších titulov všetkých čias.



Päťdesiate narodeniny albumu Dark Side Of The Moon si kapela pripomenie reedíciou. K dispozícii bude box, ktorý bude okrem nanovo zremastrovaných originálnych nahrávok na CD a LP obsahovať aj 5.1 mix na Blu-Ray disku a DVD, Atmos mix a tiež živý záznam z Wembley Empire Pool z roku 1974. Koncert bude vôbec prvýkrát vydaný aj samostatne na CD a LP. Zároveň s boxom vyjde aj knižná publikácia Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary, kde záujemcovia nájdu vzácne a často doposiaľ nezverejnené fotografie skupiny z rokov 1972 - 1975. Reedícia má dátum vydania 24. marec.