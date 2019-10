Pique sa v lete neúspešne snažil kúpiť Notts County

Gerard Pique. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 10. októbra (TASR) - Obranca tímu FC Barcelona Gerard Pique sa uplynulé leto pokúsil kúpiť anglický futbalový klub Notts County. Správu zverejnili britské média.Jeden z najstarších futbalových klubov na svete sa Pique pokúsil získať prostredníctvom svojej firmy Kosmos Global Holding Group, no ten napokon skončil v júli v rukách dánskych bratov Alexandra a Christophera Reedtzovcov.Notts County v uplynulej sezóne vypadol do piatej najvyššej súťaže National League a po 157 rokoch tak už nepôsobí v niektorej z profesionálnych líg. Pique už spoločne so svojím obchodným partnerom Japoncom Hirošim Mikitanim kúpili španielsky treťoligový klub FC Andorra a angažuje sa aj v tenisovom Davis Cupe. Informácie pochádzajú z agentúry AFP.