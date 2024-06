Pirátska strana sa rozhodla v eurovoľbách podporiť Demokratov, podpísali aj memorandum o dlhodobej spolupráci (video)

Podporenie strany Demokrati

3.6.2024 (SITA.sk) - Mimoparlamentná Pirátska strana sa vzdala kandidatúry vo voľbách do Európskeho parlamentu v prospech strany Demokrati . Zároveň spolu podpísali memorandum o dlhodobej spolupráci. Demokrati sa v dokumente zaviazali, že v prípade úspechu v eurovoľbách budú presadzovať kľúčové body z volebného programu Pirátskej strany, najmä rozšírenie právomoci úradu Európskej prokuratúry Až do komunálnych volieb budú Demokrati a Piráti robiť spoločné tlačové besede v témach týkajúcich sa pôdohospodárstva. Zároveň chcú spolupracovať aj v oblasti komunálnej politiky – poslanci, primátori, starostovia oboch strán majú úzko spolupracovať.„Vážime si rozhodnutie Pirátskej strany podporiť stranu Demokrati vo voľbách do Európskeho parlamentu a navyše sa aj vzdať kandidatúry, čo je samo o sebe mimoriadne závažné rozhodnutie,“ uviedol v pondelok na tlačovej besede predseda Demokratov Jaroslav Naď . Dodal, že Demokratov už v eurovoľbách podporila Demokratická strana Občianski demokrati Slovenska , Fórum a strana Jablko „Toto je dôkaz toho, že to nie sú a neboli Demokrati, ktorí by znemožňovali spoluprácu strán demokratického spektra, ako sa nás snažil niekto nálepkovať,“ dodal Naď.Spomenul tiež, že jeho stranu v eurovoľbách podporili osobnosti ako Milan Kňažko Iveta Radičová , herečka Zuzana Kanócz , moderátor Rasťo Sokol, ale aj prezidentský kandidát Ivan Korčok . Ako uviedla predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová , pre spoluprácu s Demokratmi sa rozhodli z dôvodu blízkosti ich programov.„Ja si postoj pána Naďa úprimne vážim, čo o ostatných predsedoch opozičných strán povedať nemôžem, tí viac o spolupráci hovoria, ako k nej prispievajú. Demokrati boli jediní, ktorí nás oslovili na spoluprácu,“ povedala Šubová. V oblasti boja za spravodlivosť a proti korupcii si nevie predstaviť lepšieho kandidáta, ako je Štefan Hamran „Vždy konal profesionálne a politikom vyslal jasný signál, že je neprípustné, aby politici zasahovali do vyšetrovania akejkoľvek kauzy a nezohol chrbát ani pred ministrom vnútra,“ zhodnotila.Šubová dodala, že slovenskí Piráti úzko spolupracujú s českým europoslancom za Pirátsku stranu v Česku a chcú dosiahnuť, aby jednotlivé členské štáty Európskej únie boli povinné vyčleniť pre potreby úradu Európskej prokuratúry vlastných vyšetrovateľov.„Tým pádom by sme slovenským politikom úplne znemožnili zasahovať do vyšetrovania v oblasti eurofondových podvodoch,“ povedala Šubová.