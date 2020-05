Pirátske weby zvyšujú návštevnosť, dopyt po nelegálnych filmoch sa cez koronakrízu strojnásobil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2020 - Vo Veľkej Británii zaznamenali od zavedenia obmedzení súvisiacich s koronavírusom veľký nárast nelegálneho sťahovania filmov z internetu. Podľa organizácie na ochranu duševného vlastníctva Fact sa počet linkov odkazujúcich na nelegálny streaming v období od februára do apríla zdvojnásobil. Počet odkazov na najnovšie filmy sa dokonca strojnásobil.Výkonný riaditeľ firmy Kieron Sharp vyhlásil, že ho to vôbec neprekvapilo. "Jediný zákonný spôsob sledovania filmov je prostredníctvom oficiálneho poskytovateľa," vyhlásil. Fact nezverejnil zoznam konkrétnych titulov, no vyzvali ľudí, aby vždy nahlásili nezákonné zdroje prostredníctvom organizácie Crimestoppers.Spoločnosť Muso zameraná na monitorovanie digitálnych pirátskych aktivít uviedla, že návštevnosť nelegálnych streamovacích stránok za marec stúpla o takmer 60 percent. Vo Veľkej Británii zaznamenali vyše 300 miliónov návštev na pirátskych weboch. V Spojených štátoch amerických dokonca viac ako miliardu.Film Parazit (2019) zaznamenal na začiatku pandémie 240-percentný nárast v dopyte na nelegálnych stránkach. Pre snímku Nákaza (2011) to bol nárast o 151 percent.